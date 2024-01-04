Bir sigara grubuna daha zam geldi

Philip Morris sigara grubuna 2 lira zam geldi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. Zam haberini, Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışlarının ardından sigaraya gelen zamlara yenisi eklendi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurdu.

Sigaralara gelen 2'şer lira zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Aybaş'ın "Ufak bir zam güncellemesi" ifadeleriyle paylaştığı paylaşım şöyle:

Ufak bir zam güncellemesi pic.twitter.com/8VfdYaqcx6 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) January 4, 2024

BİR İÇKİ GRUBUNA DA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, dün yaptığı paylaşımda bir içki grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" dedi. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.