Bir sigara grubuna daha zam geldi
JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı.
Çarşamba günü JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.
TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.
Böylelikle Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.
Bir #sigara gurubuna daha #ZamGeldi Pm malbora gurubuna #zam pic.twitter.com/scChMNnEz5— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 5, 2024