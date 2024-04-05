Bir sigara grubuna daha zam geldi

JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Ekonomi 05.04.2024 10:44 Giriş: 05.04.2024 10:44

Güncelleme: 05.04.2024 10:47 Kaynak: Haber Merkezi

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