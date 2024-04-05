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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Bir sigara grubuna daha zam geldi

JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Ekonomi
  • 05.04.2024 10:44
  • Giriş: 05.04.2024 10:44
  • Güncelleme: 05.04.2024 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı.

Çarşamba günü JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Uzman, sigaraya gelen zammın vergisini hesapladı
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