Bir sigara grubuna daha zam geldi! Paketi 60 TL'ye kadar çıktı

JTİ grubunun ardından BAT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 4 ila 6 TL arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigara ise 60 TL oldu. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

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DHA

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyledi. BAT sigara grubuna da zam geldi. Yeni fiyatlar yarından (4 Kasım 2023) itibaren geçerli olacak. Son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıktı. Bat grubu sigara zammı memlekete hayırlı olsun pic.twitter.com/XMm1zYIV6i — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 3, 2023 Fiyat listesi ise şu şekilde: DUNHILL DOUBLE BLUE 60 TL KENT D LİNE BLUE, GREY 53 TL TL KENT D RANGE BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG 53 TL KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWITCH 53 TL KENT BLUE, GREY, WHITE 55 TL KENT SLIMS TÜM ÜRÜNLER 58 TL ROTHMANS TÜM ÜRÜNLER 51 TL TEKEL 2000 TÜM ÜRÜNLER 48 TL TEKEL 2000 SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN KIRMIZI 50/100 40 TL /65 TL TEKEL 2001 TÜM ÜRÜNLER 50 TL VİCEROY TÜM ÜRÜNLER 52 TL PALL MALL TÜM ÜRÜNLER 52 TL MALTEPE &SAMSUN 52 TL Sigaraya yine zam geldi Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon TL idari ceza