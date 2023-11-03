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Bir sigara grubuna daha zam geldi! Paketi 60 TL'ye kadar çıktı

JTİ grubunun ardından BAT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 4 ila 6 TL arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigara ise 60 TL oldu. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Güncel
  • 03.11.2023 19:04
  • Giriş: 03.11.2023 19:04
  • Güncelleme: 03.11.2023 19:12
Bir sigara grubuna daha zam geldi! Paketi 60 TL'ye kadar çıktı
DHA

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

BAT sigara grubuna da zam geldi. Yeni fiyatlar yarından (4 Kasım 2023) itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıktı.

Fiyat listesi ise şu şekilde:

DUNHILL DOUBLE BLUE 60  TL

KENT D LİNE BLUE, GREY 53 TL TL

KENT D RANGE BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG 53 TL

KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWITCH 53 TL

KENT BLUE, GREY, WHITE 55 TL

KENT SLIMS TÜM ÜRÜNLER 58 TL

ROTHMANS TÜM ÜRÜNLER 51 TL

TEKEL 2000 TÜM ÜRÜNLER 48  TL

TEKEL 2000 SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN KIRMIZI 50/100 40 TL /65 TL

TEKEL 2001 TÜM ÜRÜNLER 50 TL

VİCEROY TÜM ÜRÜNLER 52 TL

PALL MALL TÜM ÜRÜNLER 52  TL

MALTEPE &SAMSUN 52 TL

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