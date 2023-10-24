Bir süredir kamuoyu önüne çıkmıyordu: Çin Savunma Bakanı görevden alındı

Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun akıbeti belli oldu. Ulusal Halk Kongresi, yaptığı oylamayla Şangfu'yu görevden aldı.

Dünya 24.10.2023 15:17 Giriş: 24.10.2023 15:17

Güncelleme: 24.10.2023 15:21 Kaynak: AA

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Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun görevden alındığı bildirildi. Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Li hakkındaki karar, Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin, Merkez Komitesi'nin Pekin'de düzenlediği oturumda alındı. Komiye üyeleri, yaptıkları oylamada Li'yi bakanlık görevinden aldı. Li'nin yerine kimin getirildiği ise henüz açıklanmadı. Toplantıda Maliye Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na da yeni isimlerin atandığı aktarıldı. KAMUOYUNUN ÖNÜNE ÇIKMIYORDU Eski Bakan Li, en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Çinli Bakan'ın 7-8 Eylül'de katılması gereken Çin-Vietnam Yıllık Savunma İşbirliği Toplantısı, "sağlık sorunu" gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Li, Çin ordusunun yönetim organı olan 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) 15 Eylül'de yapılan toplantısına katılmayan tek üye olmuştu. Eski Bakan, 1 Ekim'de Ulusal Gün resepsiyonunda da katılmamıştı.