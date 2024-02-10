Bir tarafı gericilik bir tarafı hamaset

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretleri seçim şovuna dönüştüren ve bölge ziyaretlerini tamamlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantılarına Antalya’da devam etti.

Toplantıda konuşan Erdoğan’ın hedefinde yine muhalefet vardı. Seçimlere yönelik bütün propagandasını muhalefetin üzerinden yapmaya başlayan Erdoğan, burada da CHP’nin büyükşehir belediyelerini hedef aldı. Öte yandan yerel seçim hazırlıklarına devam eden AKP, İstanbul Şişli’de düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumunun 5’incisi düzenlenen Genel Kurulu’na seferber oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan forumda ardı ardına konuşmalar gerçekleştirdi. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’da foruma katılanlar arasında yerini aldı.

Aday tanıtım toplantıları nedeniyle foruma gelemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans bağlantısı ile konuştu.

Savaşın sürdüğü ilk günden beri İsrail’e karşı hiçbir yaptırım kararı alamayan, aksine tüm ticari ilişkileri sürdüren Erdoğan "zulme ortak tepki verilmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

SPOR BAKANLIĞI İLE YENİ PROTOKOL

Hayatın bütün alanlarına gerici uygulamaları yaymaya çalışan Saray rejimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ile de bu politikasını sürdürdü. İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile ortak projeler yürüttüğünü de dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, yeni bir işbirliği protokolü daha imzaladıklarını açıkladı. Bak, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür.' cümlesini buraya da taşımalıyız. İslam İşbirliği Gençlik Forumu vasıtasıyla bunları koordine edebiliriz” dedi.