Bir varoluş mücadelesi hikâyesi Tulgar’a atfedildi

Kültür Sanat Servisi

LGBTİ’lerin toplum içerisindeki varoluş mücadelesi, “Gölgemin Rengi” kısa filmi ile beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Emre Görgenç’in üstlendiği film, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden BirGün’ün eski Yazı İşleri Müdürü Ahmet Tulgar’a atfedilecek.

Film, çeşitli travmalarla askerlikten evine dönen İsmet’in kendisini var etme yolculuğunda Cahit’le kurduğu duygusal bağ üzerinden, cinsel yönelim eşitliği ve eşit yaşam hakkı konularına dikkat çekmek istiyor. Ekibini ise belirli kaygılar taşıyan bir grup gönüllünün oluşturduğu film, taşradan kente uzanan içsel bir yolculuğu ele alıyor.

Görgenç, “Mevcut düzende birtakım otoriteler tarafından bazı kavramlar kullanılarak birbirinden ayrıştırılan ve hakları bu şekilde gasp edilen insanların bir arada, eşit yaşamı savunabilir biçimde hayatlarını sürdürebileceği bir dünyanın var edilebilmesinde sanatın etkin gücünü nefrete karşı kullanabileceğimize inanıyoruz. Bir dönem birlikte çalıştığımız değerli büyüğümüz Gazeteci Yazar Ahmet Tulgar ağabeyimizin de bunu en iyi şekilde ortaya koyan aydınlarımızdan biri olması sebebi ile filmimizi ona ithaf etmek, anısını bize öğrettikleri ile yaşatmak istedik” açıklamasında bulundu.