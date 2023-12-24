Bir yılda 1 milyar TL’lik hasar

Oktay Evsen

Son bir yılda defalarca sel ve heyelan gibi facialarla gündem olan Rize’de hasarın maddi boyutu açıklandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 2023 yılında meydana gelen heyelan ve sel gibi doğal afetlerde yaklaşık 1 milyar liralık maddi hasar olduğunu açıkladı.

Rize'de meydana gelen afetlerin maddi bilançolarının yaklaşık 1 milyar lira olduğunu açıklayan Vali Baydaş, "2023 yılında il genelinde tespit ve talep ettiğimiz miktar, yaklaşık olarak 1 milyar civarındadır. Ben geldiğimden itibaren yaşadığımız afetler de var. Söylediğim rakamlar yapısal, altyapı ve konut hasarlarıdır. Bir kısmını giderdik. Geçtiğimiz birkaç hafta önce bir fırtına yaşadık. Bu fırtına da çatılarla ilgili zararlar meydana geldi. Bunlarla ilgili tadilatlar için ödenek geldi. Birçok yerde duvarlar ve yollarla ilgili sıkıntılar yaşandı. Gidermeye çalışıyoruz. Ardeşen'de bir kayıp vatandaşımız var. Üzücü bir olay. Orada da sahil güvenlik helikopterimiz, botlarımız, jandarmamızın deniz polisleri, AFAD ekipleri ve dalgıçlarıyla günlerce arama gerçekleştirildi. Bir yere kadar devam edebiliyoruz. Ailenin görüşüyle belli bir aşamadan sonra artık aramaları azalttık. Belli periyotlarla orada aramalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.