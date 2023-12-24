Bir yılda 5 bin hak ihlali

HABER MERKEZİ

İktidarın sık sık övündüğü cezaevleri, tutukluların yaşadığı hak ihlalleri gözler önüne serildi.



Cezaevlerinde birçok tutuklu kötü muamele, işkence, sağlık hakkından yararlanamama gibi birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalırken bu yıl da cezaevlerindeki binlerce hak ihlali raporlara yansıdı.

2023 yılı içinde tutuklular binlerce hak ihlaline maruz kalırken 34 tutuklu hayatını kaybetti ve 245 kişinin ise tahliyesi ertelendi. MA’da yer alan habere göre, tutsakların dışarıyla olan ilişkisinin tamamen kesilmesinin hedeflendiği S ve Y tipi cezaevleriyle birlikte tecrit de derinleştirildi.

BİNLERCE HAK İHLAL EDİLDİ

Hak ihlallerine ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından paylaşılan raporlarda, 2023 yılının ilk 9 ayında tutsaklara yönelik 4 bin 904 hak ihlali yaşandığı ortaya çıktı. Hak ihlallerin bir kısmı şu şekilde:

• Yaşam hakkı ihlali

• kötü muamele

• Darp, işkence

• Sağlık hakkına erişememe

• İletişim yasağı

• Yetersiz beslenme

• Adalete erişememe

• Adil yargılanmama

• Disiplin cezası

• Çıplak arama

Yıl boyunca yaşanan ihlallerden en çok hasta tutsaklar etkilendi. İHD verilerine göre bugün itibariyle cezaevlerinde 651'i ağır olmak üzere bin 517 hasta tutuklu bulunuyor. Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) verdiği "cezaevinde kalabilir" raporları nedeniyle hasta tutsaklar yıl boyunca adeta ölüme terk edildi. Bazı tutsaklar cezaevlerinde hayatını kaybederken, bazı tutsaklar ise ölüm döşeğinde tahliye edildikten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. İHD ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) başta olmak üzere insan ve hukuk örgütlerinin çağrıları ise yanıtsız kaldı.

Bu yıl içerisinde infaz yakma ya da tahliye ertelemeler sürdü. 2021 yılının Ocak ayında Meclis'ten geçen yargı paketi sonrası cezaevlerinde kurulan İdari Gözlem Kurulları, "paralel mahkemeler" olarak hareket etti. "İyi halli değil" yönünde hazırlanan raporlar üzerine yıl içerisinde en az 245 tutsağın ceza infaz süresi ya yakıldı ya da tahliyeleri 3-6'şar ay ertelendi.

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Hasta tutuklu Kocatürk’ün tahliyesi talep edildi

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, 485’inci hafta eylemlerinde hasta tutukluların durumuna dikkat çekti. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube binası önünde açıklamayı yapan İHD Ankara Şube Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde 28 yıldır tutuklu bulunan hasta tutuklu Resul Kocatürk’ün durumuna dikkat çekti. Yazmacı, Kocatürk’ün pek çok hastalığa sahip olduğunu belirtti. Kocatürk’ün tahliye edilmesini talep eden Yazmacı şunları söyledi: “Tetkiklerinde, tedavilerinde aksamalar meydana gelmekte kelepçeli muayeneden kaynaklı olarak sorunlar yaşanmaktadır. Hastane sevkler esnasında tek kişilik ring araçlarıyla yapılan sevkler de hastalıklarını tetikleyerek durumunu kötüleştiriyor.”