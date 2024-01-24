Bir yılda 6 bin şirket kapandı

Ekonominin lokomotifi olarak görülen inşaat sektöründe kapanan işletme sayısı hızla artıyor. 2023 yılında bina inşaatı yapan 6 bin 381 şirket ve konut satışına aracılık eden 114 gayrimenkul acentesi kapısına kilit vurdu.

Ekonomi Servisi

Konut üretiminde sonra bir yılda yaşanan daralma ekonominin lokomotifi olarak görülen inşaat sektörünü de vurdu. 2023 yılında bina inşaatı yapan toplam 6 bin 381 şirket kapısına kilit vurdu.

Son yıllarda ağırlıklı olarak kamunun büyük ölçekli altyapı projeleriyle büyüme sağlayan sektörde kapanan işletme sayısı hızla artıyor.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen havalimanı, yol-köprü-tünel, sağlık tesisi gibi projeler sektöre ivme katarken, ticari hayattaki yavaşlama küçük ve orta boy işletmeleri olumsuz etkiliyor. Döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz tarafındaki gelişmeler sektörde maliyetleri yukarı çekerken, nakit akışında zorlanan firmalar faaliyetlerini sonlandırma yolunu seçiyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2023 yılında bina inşaatı yapan toplam 6 bin 381 şirket kapısına kilit vurdu. Konut ve diğer binaların inşaatında faaliyet gösteren bu firmaların 4 bin 398'i şahıs, bin 687'si limited ve 296'sı anonim şirket olarak faaliyet gösteriyordu. Müteahhitler son bir yılda faaliyetini sonlandıran sektörler arasında ilk sırada yer alırken, verilerin yayımlanmaya başladığı Ocak 2010’dan Aralık 2023 geçen sürede kapanan inşaat şirketi sayısı ise 80 bin 780 oldu.

Sözcü’nün haberine göre en fazla giriş çıkışın olduğu sektörlerden biri olan inşaat sektöründe, küçük ölçekli, teknik birikimi sınırlı ve profesyonellik bakımından eksiklikleri bulunan şirketlerin faaliyet göstermesi, sektörde gelişim ve katma değer potansiyelini de sınırlıyor.

EMLAKÇILAR DA KEPENK KAPATIYOR

Bu arada konut sektöründe son bir yılda yaşanan daralma emlakçıları da vurdu. Artan konut sorunu, arz ve talep arasındaki dengesizliği ortaya koyarken, satışlardaki düşüş de gayrimenkul ticareti yapan ve aracılık eden firma sayısının azalmasına neden oluyor. 2023 yılında bin 114 gayrimenkul acentesi kapandı. Kapanan şirketlerin 59'u anonim, 414'ü limited, 641'i ise şahıs şirketi olarak faaliyet gösteriyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. 2023 yılı içerisinde faizlerin artması, ipotekli konut satışlarını sert geriletirken bu düşüş 2023 genelinde konut piyasasını da olumsuz etkiledi. Böylece konut satışlarında son 9 yılın en düşük rakamı görüldü.