Bir yıldır adalet bekliyorlar

Zeliha ASLAN

Türkiye’den Yunanistan’a düzensiz yollarla geçerken geri itilen Barış Büyüksu, 22 Ekim 2022’de işkence sonucunda yaşamını yitirdi. 21 Ekim günü gözaltındayken Yunanistan güvenlik güçlerinin elektrikli işkencesine maruz kaldığı ortaya çıkan Büyüksu’nun ailesi bir yıldır adalet arayışında.

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından işkence sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin Adli Tıp Raporu çıkan Büyüksu’nun Adli Tıp Raporu’nda “Kişinin ölümünün genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte yaygın yumuşak doku içi kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin maruz kaldığı travmayla ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, ölüm olayında başkaca bir ortak neden bulunmadığı oy birliği ile mütalaa olunur” ifadesi yer almıştı.

Büyüksu’nun ablası Dilan Bıyık ise “Bütün dosyalarımız Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi fakat avukatlarımızın erişimine izin verilmiyor. Bizim çabalarımız bir yere kadar yeterli olmuyor. Muğla savcısı dosyayı Yunanca’ya çevrilmesine ön ayak oldu, yaklaşık 3 ay içerisinde çevrilip Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Adalet Bakanlığı’ndan Dışişleri Bakanlığı’na yollanması 7 ay sürdü. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuyu meclise taşıması ile dosyanın Dışişleri Bakanlığı’na ulaştırılması sağlandı” ifadelerini kullanarak devletin bu olaya müdahil olması gerektiğini söyledi.