Bir yıldır katilden iz yok

Boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin’i katleden Deniz Özarslan tam 1 yıldır yakalanamadı. Zerkin’in kardeşi Hazal Zerkin, “Adalet arayışım bitmedi” dedi.

Berkay SAĞOL

İzmir’in Bornova ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulan ve 11 Ağustos’ta hayatını kaybeden Ezgi Zerkin’in faili olan Deniz Özarslan tam 1 yıldır yakalanamadı. Özarslan yakalanmadığı için davayla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmazken, aileyle birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de 17 farklı şehirde katili aradıklarına ilişkin afişler asarak eylem yaptı.

Zerkin’in ailesi katilin yakalanması için emniyete defalarca şikâyette bulunmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadı.

YASIMIZI TUTAMADIK

Ezgi Zerkin’in kardeşi Hazal Zerkin, BirGün’e yaptığı açıklamada yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Biz artık sözün bittiği bir noktadayız. Defalarca suç duyurusunda bulunmamıza, en son koruma kararı verilmesine rağmen devlet bizi koruyamadı. Bir de üstüne katil bir yıldır yakalanamadı. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz bu bir yıl içinde duygularımızı bir kenara bırakmak zorunda kaldık. Bu süreçte ben bir gün bile tek başıma kalamadım ve yas tutamadım. Ben bugün yas tutmak isterdim ama alana çıkıp adalet arayışımı sürdüreceğim. Katil yakalanana kadar her gün yılmadan, usanmadan mücadelemize devam edeceğiz.”

AYLARDIR KAYIP

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Tülin Osmanoğlulları da şunları söyledi: “Türkiye’nin birçok ilinde kadınlar sokak sokak katili aradı ama hiçbir iz yok. Ne yaptı, nereye gitti veya şu anda ne durumda kimse bilmiyor. Biz vazgeçmeyeceğiz. Deniz Özarslan yakalanana kadar Ezgi’nin ailesi ve diğer kadınlarla beraber mücadelemiz sürecek.”

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri bugün saat 19.00’da İzmir’de valilik binası önünde bir araya gelerek katledilen Ezgi Zerken’in katilinin bir senedir bulunamamasını protesto edecek.

KADINLAR ERKEKLERİN HEDEFİNDE

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Kocaeli’de bir erkek tarafından tabanca ile vurulan S.A. isimli kadın yaralandı. Olay İzmit’te yaşandı. S.A. isimli kadın, yolda yürürken yanına gelen bir erkek tarafından tabancayla vuruldu. Elinden ve bacağından yaralanan S.A., kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı S.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Mardin’de de bir kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Mardin'in Midyat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde G.U. isimli bir kadın bir binanın 6'ncı katından düştü. G.U.'nun cam silerken düştüğü öne sürülürken, ağır yaralanan kadın olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. G.U. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.