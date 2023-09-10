Bir yurttaş ölse sorumlu kim olacak?

Dersim’in Mazgirt ilçesinde bazı yerleşim yerindeki yol sorununa çözüm getirilmedi. YSP’li Kordu, yetkililere seslendi: “Yol olmadığı için ulaşımın aksadığı köylerde bir yurttaşın ölmesi durumunda sorumlu kim olacak?”

BirGün ANKARA

Dersim’in Mazgirt ilçesinde yapılmayan yollar yurttaşın yaşamını tehlikeye atıyor. Yolların yapılması için yöre halkı ilgili birimlere başvursa da yetkililer sorunlara çözüm bulmuyor.

Konuyu meclis gündemine taşıyan YSP Dersim Milletvekili Ayten Kordu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Kordu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Obrukkaşı Köyü, köyden mahalleye geçiş sürecinde mahalle olmamış ve köy statüsü devam ettiği için belediye yerine il özel idaresine bağlı kalmıştır. Çevre yerleşim yerlerinin yollarının yapılmış olmasına rağmen bu yerleşim yerinin yollarının yapılı olmadığı, köye bu nedenle ambulans başta olmak üzere çeşitli önemli taşıtların giremediği, yaşça büyük olan köy sakinlerinin tedavileri aksamakta ayrıca seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmakta olduğu bildirilmiştir. Yine, taşımalı eğitim sisteminde olan Yasaroğlu ve Darıkent köy yollarının bozuk olması eğitimi ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Gelinpınar, Darıkent, Sülüntaş, Manekerek Uşaklı, Gelincik, Kartutan, Yeldeğen, Aktarla köylerinde ve bu köylerin birbiriyle olan geçişlerinde yol ve altyapı sorunu bulunmaktadır.”

BAKANA SESLENDİ

Kordu, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya özetle şu soruları yöneltti:

• Mazgirt başta olmak üzere, Dersim’de yol sorunu yaşadığını bildiren yerleşim yeri sayısı kaçtır?

• Belediyelerin sorumluluğundaki yerleşim yerleri asfaltlanmışken Obrukkaşı köyünün yolu neden yapılmamaktadır?

• Valiliğin Obrukaşı köy yolunun yapılacağını söylemesine rağmen aradan geçen 5 yılda söz konusu köy yolunun yapılmamasının gerekçesi nedir?

• Yol olmadığı için ulaşımın aksadığı köylerde bir vatandaşın yaşamını yitirmesi durumunda sorumlusu kim olacaktır?

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Verilen söz tutulmadı

Obrukkaşı Köyü’nde yaşayan yurttaşlar, engebeli yollara sahip olduklarını ve bu yollardan araç geçmediğini bildirerek ilgili birimlere başvurdu. Yaklaşık beş yıldır başvurularından sonuç alamayan köy sakinleri, CİMER’den de elleri boş ayrıldı. Yöre halkı verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.