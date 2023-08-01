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Bir zam da Hamidiye Su’ya: 12 lira birden artırıldı

Seçimlerin ardından yükselen zam dalgasına içme suları da eklendi. İBB’nin iştiraki Hamidiye Su’da, 19 litrelik damacanın fiyatı 12 TL’lik artışla 59 TL’ye çıkarıldı.

Ekonomi
  • 01.08.2023 13:16
  • Giriş: 01.08.2023 13:16
  • Güncelleme: 01.08.2023 13:18
Kaynak: Haber Merkezi
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Bir zam da Hamidiye Su’ya: 12 lira birden artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden olan Hamidiye Su’yun ürünlerinde zam yapıldı. 47 TL’ye satılan 19 litrelik damacananın fiyatı 59 TL’ye yükseltildi.

İktidarın ekonomi politikaları ve seçim yatırımları nedeniyle enflasyon yükselmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından başlayan zam dalgasına içme suları da eklendi.

İBB’nin iştiraklerinden Hamidiye Su’yun ürünlerine yüzde 25’lik zam yapıldı. Daha önce 47 TL’den satılan 19 litrelik Hamidiye damacana suyun fiyatı zamla birlikte 59 TL’ye yükseldi.

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