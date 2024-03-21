Bireysel emeklilikte yeni dönem: 1 Temmuz'da başlayacak

Bireysel emeklilik sisteminde (BES) katılımcıların kısmı ödeme alabilmesine yönelik uygulama tarihinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre BES’te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz’da başlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre BES’te kısmi ödeme dönemi için yürürlük tarihi Mart sonundan 1 Temmuz’a çekildi.

Kısmi ödeme dönemiyle katılımcılar sistemden çıkmadan konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.

Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

SÖZLEŞMELERİN EN AZ 5 YIL YÜRÜRLÜKTE OLMASI GEREKİYOR

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

BES'TE KATILIMCI SAYISI 9 MİLYONA YAKLAŞTI

Şu anda Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 14 Mart 2024 verilerine göre BES toplam fon büyüklüğü 812,3 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 722 milyar 204 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 94 milyar 556 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 890 bin kişi oldu.