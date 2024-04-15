BirGün 20 yıldır gerçeğin peşinde

AKP’nin iktidara gelişinin hemen arkasından yayın hayatına başlayan gazetemiz BirGün’ün 20’nci yılı nedeniyle çok sayıda mesaj gönderildi. Açıklamalarda "Boyun eğmeyenlerin sesi BirGün 20 yaşında. Yaşasın BirGün" denildi.

HABER MERKEZİ

“Patronsuz ama sahipsiz değil” diyerek binlerce emekçinin katkılarıyla Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinden birinde kolektif bir şekilde 14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün 20 yaşında.

Çok sayıda siyasi, aydın, yazar, sanatçı, sendika ve BirGün okurları gönderdiği mesajlarda "Tüm baskı ve zorbalığa rağmen halkın haber alma hakkına sahip çıkan, demokrasimize yoldaşlık eden her bir emekçinizle nice 20 yıllara" denildi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca: BirGün gazetesi, onu yoktan var eden binlerce okurun desteği ve gazeteyi en zor şartlarda bile çıkarma iradesi gösteren BirGün çalışanları ile gerçekleri her koşul ve şartta dile getirmeye devam edecek! Ekmek, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış için dayanışmayla, nice yıllar.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş: Bütün bu kötülükler dünyasında sarılacağımız güzel ve iyi şeyler de var. BirGün bunlardan biridir. BirGün güzele ve iyiye sahip çıkan herkesin başarısıdır. Güzeli ve iyiyi daha da büyütelim. Her gün BirGün.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: BirGün gazetesinin yeni yaşını kutluyorum. 20 yıllık kolektif emeğin ürünü BirGün, asla sahipsiz olmayacak. Nice yıllara

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 20 onurlu yılı geride bırakan BirGün gazetesinde emeği geçen herkese halkımız ve demokrasimiz adına yürekten teşekkür ederim. Tüm baskı ve zorbalığa rağmen halkın haber alma hakkına sahip çıkan, demokrasimize yoldaşlık eden her bir emekçinizle nice 20 yıllara!

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu: Birgün gazetesi ile daha nice 20’li yıllara. Demokrasi için, özgürlük ve adalet için...

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer: 20 yıl önce emekle diktiğimiz, inatla suladığımız ağacımız ülke topraklarına kök saldı. Sadece haber yapmıyor, gerçekleri eşip cesaretle gün yüzüne çıkarıyor. Güzel günlere gidecek yola pusula, umuda aşı oluyor. Çok yaşa..

Siyaset Bilimci Güven Gürkan Öztan: BirGün büyük bir özveriyle, doğru bildiğini söylemekten sakınmayarak ve bedel ödeyerek 20 yaşına ulaştı. Gazeteciliğin yüz akı genç bir kuşak yetiştirdi. BirGün’e emek verenlere ve onu yalnız bırakmayanlara selam olsun.

SOL Feminist Hareket: Karanlığa karşı mücadelemizin sesi, öznesi BirGün 20 yaşında.

CHP Milletvekii Gamze Akkuş İlgezdi: Halkın haber alma hakkını her türlü baskıya karşı savunan, basın ilkelerinden asla taviz vermeyen, özgür basının en önemli temsilcilerinden; BirGün 20 yaşında.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: Çalışanlarının boğuştuğu onca keyfi dava, BirGün Gazetesi’nin sömürülen ve dışlananlar gözünden meselelere baktığını, bilinçli kamuoyu uğraşı peşinde olduğunu, bu yönüyle çıkar odaklarını rahatsız ettiğini gösteriyor. BirGün 20. yaşını kutluyor, nice başarılar diliyoruz!

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Meslektaşlarımızın gazetecilik mücadelesinde yanlarındayız.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal: Halkın gazetesi BirGün 20 yaşında.. İyi ki doğdun BirGün, omuz omuza nice 20 yıllara..

Gazeteci Ünsal Ünlü: Medyanın, bırakın çoraklaşmayı hepten çamura döndüğü bu günlerde BirGün gazetesi çok daha kıymetli. 20 yıldır bunun için çabalayan herkesi yürekten kutlarım. İyi ki varsınız.

Gazeteci-yazar Bahadır Özgür: Onca zorluğa, davalara, siyasi baskıya, yokluğa, yoksulluğa rağmen sosyalist bir gazete bu ülkede 20 yıl kesintisiz yayınlanıyor ve etkili de oluyorsa, umut lafta kalmaz. Nice yaşlara Birgün...

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: Gerçeğin sesi, hakikatin yılmaz takipçisi BirGün 20 yaşında. Nice tarihi manşetlere… İyi ki varsınız.

Kızılay eski yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdiğ: Tarafsız, ilkeli, doğru haber ve korkusuzca halkı bilgilendiren BirGün gazetesinin 20. yaşını kutluyorum.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: İşçi, çiftçi, emekli her sorunlu kesimin sesi ve yanında olan özgür basının okunan gazetesi Birgün 20 yaşında. Nice yıllara.

Şair ve Yazar Şükrü Erbaş: BirGün… 20 yıl. Ne uzun bir süre. Ne kısa bir süre. Ne büyük bir emek. Ne onurlu bir yürüyüş. Hepimize kutlu olsun…