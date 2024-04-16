BirGün'e bir ödül de ÇGD'den!

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), "2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri"nin kazananlarını açıkladı. Gazetemiz sayfa tasarımcılarından Buse İlkin Yerli, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında hazırladığı sayfayla ödüle layık görüldü.

HABER MERKEZİ

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2023 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ni kazanan isimleri paylaştı.

Gazetemiz sayfa tasarımcılarından Buse İlkin Yerli, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” için hazırladığı sayfa tasarımı ile ödüle layık görüldü.

İlkin’in “Baskılara karşı her birlikte direneceğiz” başlığı ile hazırladığı tasarımla kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine vurgu yapıldı.

ÇGD'nin ödüle değer gördüğü diğer haberler ve çalışmalar şöyle:

HABER ÖDÜLÜ

Murat Ağırel: Cumhuriyet

Türkiye’nin yaşadığı en büyük yıkımdı 6 Şubat Depremleri. Devlet kapasitesinin büyük ölçüde boşaltıldığı, elde kalanların ise kamu yararına kullanılmadığı, deprem sürecinde en acı şekilde görüldü. Tüm bu gerçeği gözler önüne seren çok çarpıcı bir örneği konu alan ve deprem sürecinde yaşananları en saf haliyle okuyucuya duyuran ‘Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı’ başlıklı haberiyle,

UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ

Asuman Aranca: T24

Siyasi suikastların karanlığı Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle bir kez daha ülke üzerine çöktü. Faili meçhul kalma ihtimali olan bu suikastın yarattığı sis bulutunu dağıtan ve gazeteciliğin önemini bir kez daha gösteren Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: ‘Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!’ haberiyle,

MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ:

Hazar Dost ve Ersin Eroğlu: 10Haber

Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünü ilk günden bu yana ısrarla ve yerinde takip ederek cinayetin arkasındaki karmaşık gerçekliği gözler önüne seren, böylece başta Karabük olmak üzere çeşitli kentlerde yaşanan büyük ve çok çeşitli skandalların açığa çıkmasına vesile olan ‘Şüpheli Bir Ölümün Krokisi ve Gabonlu Dina’nın Ölümü’ başlıklı haberleri başta olmak üzere konuyla ilgili tüm haberleriyle,

RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ:

Burcu Günüşen - Sol Haber

Türkiye’de tarikatların toplumu saran gerici kuşatmada oynadığı rol ve devlet içindeki etkisi son yıllarda ülkenin geleceğini tehdit edecek düzeye geldi. Her geçen gün biraz daha yükselen bu tehdidin boyutlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan ‘Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!’ haberiyle,

BEHZAT MİSER KENT HABERİ ÖDÜLÜ:

Pelin Ünker – DW Türkçe

Şirketlere tanınan ayrıcalıklarla artan görmezden gelmeler, iş cinayetlerini ve doğa katliamlarını önü alınamaz düzeye getirdi. Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybetmesi bunun son örneklerinden biri oldu. Adı geçen madenin sahibi olan şirketin devlete olan borcunun silindiğini cinayetten aylar önce ortaya çıkararak gerçek sorumluları işaret eden ‘Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi’ başlıklı haberiyle,

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ:

Sorel Dağıstanlı - Halk TV

Anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri laiklik olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Başkanlığı, Siyasal İslam’ın merkezi kurumu haline geldi. Diğer yandan bütçesi ve içinde yaşananlarla sürekli gündemde olan kurumun içinde bulunduğu çürümenin boyutlarını bir çalışanının ağzından aktaran ‘Diyanet personeli anlattı: Keyfi harcamalar ve talan...’ röportajıyla,

YEREL HABER ÖDÜLÜ:

Burcu Özkaya Günaydın – Gazete Duvar

Sağlık sistemindeki niteliksizleşme COVID-19 pandemisinin ardından sağlık çalışanlarının kamu kurumlarından istifa etmeye başlaması hatta yurt dışına gitmeye itilmesiyle birlikte doruğa ulaştı. Bu sorunları Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki durumu aktararak ele alan ve hastaların yaşadığı sorunları yansıtan ‘Kanser hastaları sırasını, hastane yeni doktoru bekliyor’ haberiyle,

İZZET KEZER HABER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ:

Adem Altan – AFP

6 Şubat Depremlerinin simge fotoğraflarından biriydi. Enkazda kaybettiği kızı Irmak'ın başından ayrılmayan Mesut Hançer'in o anları ölümsüzleştirildi. Depremin yaşattığı felaketin, acının ve çaresizliğin de fotoğrafını çeken karesiyle,

TV HABER ÖDÜLÜ:

Barış Kaya – Mahmut Özgün – FOX TV

6 Şubat Depremlerinden 24 saat sonra, devletin "gereken müdahale yapılıyor" dediği saatlerde hiçbir çalışmanın yürütülmediğini ortaya koyan ve ailesini kurtarmak için her yolu deneyen vatandaşın büyük çabasını anlatan ‘Hatay'da sokak sokak yardım aradı’ haberiyle,

TEŞVİK ÖDÜLÜ:

Asya Tekyaşar, Gökmen Mumcular, Görkem Deniz Berk, İlke Çıtır, Merve İşen, Tolga Çifci, Zeren Gültekin – Görünüm Gazetesi Türkiye’yi derinden sarsan ve gazetecilik mesleği için de büyük bir sınav haline gelen 6 Şubat Depremlerinin yarattığı yıkımı bir yıl içinde iki kere ve altı farklı ilde takip ederek henüz öğrenciyken büyük bir meslek başarısına imza atan, hazırladıkları Deprem Özel Sayısı ile bu başarılarını kalıcılaştıran, gazetecilik için büyük bir umut kaynağı olan çalışma ve haberleriyle ödüle layık görüldü.

Dayanışma Ödülü ise deprem bölgesinde görev yapan gazeteci ve basın emekçilerine verildi. ÇGD'nin Dayanışma Ödülü hakkında yaptığı açıklamada şunlara yer verildi:

"Deprem bölgesindeki gazeteciler 6 Şubat Depremlerinde 33 meslektaşımız yaşamını yitirdi. Yüzlerce meslektaşımız yaralandı, yakınlarını ve varlıklarını kaybetti, bazıları kalıcı rahatsızlıklar ve engellerle yaşamak zorunda kaldı. Buna rağmen mesleklerini yapmaya devam etmek için büyük fedakarlıklara katlandı, büyük bedeller ödedi. Depremlerde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, deprem bölgesindeki meslektaşlarımıza dayanışma duygularımızı bu ödülle tekrar ifade ediyoruz."