BirGün editörü ve muhabirine soruşturma

BirGün editörü Kayhan Ayhan ve BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında, yaptıkları haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ

BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında jandarmanın köylülere yönelik kötü muamele iddialarını haberleştirdiği için soruşturma başlatıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile eski Adalet Bakanı AKP’li Abdulhamit Gül’ün şikâyetiyle BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında da beş soruşturma birden açıldı.

BirGün gazetesinde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haberde Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde yaşayan yurttaşlar, jandarma tarafından şiddet ve tacize uğradıklarını iddia etmişti. Darp raporu alan köylüler söz konusu jandarma personelleri ve karakol komutanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Meclis'te gündeme getirdiği ve Sarıbal'ın ifadelerinin yer aldığı haber nedeniyle Kayhan Ayhan ifade verdi. Ayhan ifadesinde, "Demokratik bir toplum için kolluk kuvvetlerinin keyfi davranışlarını ve hukuki olmayan fiillerde bulunmalarının engellenmesi gerekir. Basının kamuoyu gözcüsü görevi kapsamında böyle iddiaların haberleştirilmesi bir hak olduğu gibi aynı zamanda gazetecinien bir görevidir. Yaptığım haber günceldir ve görünürdeki gerçekliğe uygundur. Yayınlanmasında kamu yararı bulunmaktadır. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Bir milletvekilinin konuşmalarını haberleştirdim" ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİT GÜL ŞİKAYETÇİ OLDU

MHP’li Levent Uysal’ın şikâyetiyle, 11 Mart’ta “MHP’li vekil Sırbistan Vatandaşıymış”, 15 Şubat’ta “Dolandırıcılığı ödüllendirdiler” ve 19 Ocak’ta “Servet değerindeki araziyi MHP’li kaptı” başlıklı haberler nedeniyle İsmail Arı hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Uysal’ın şikâyetiyle Arı hakkında başlatılan dördüncü soruşturma ise Arı’nın Artı TV’de katıldığı “Yakın Takip” isimli program nedeniyle oldu. Söz konusu haberler ise MHP’li Uysal’ın şikâyetiyle erişime engellenmişti.

Ayrıca Uysal’ın şikâyetiyle başlatılan dört soruşturmanın dışında eski Adalet Bakanı AKP’li Abdulhamit Gül’ün şikâyetiyle 16 Şubat tarihinde yayımlanan “Gül gibi vurgun” başlıklı haber nedeniyle de Arı hakkında soruşturma başlatıldı. Haber Merkezi