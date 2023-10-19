BirGün, Frankfurt Kitap Fuarı’nda

Türkiye medyasından sadece gazetemizin yer aldığı dünyanın en büyük kitap fuarı başladı. Uluslararası PEN Başkanı Sönmez, BirGün standını ziyaret etti. Okur buluşması kapsamında yarın imza etkinliği var.

HABER MERKEZİ

Bu yıl 75’incisi düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı. 100’e yakın ülkeden yaklaşık 4 bin yayın kuruluşunun katıldığı dünyanın en büyük kitap fuarında Türkiye medyasından sadece gazetemiz BirGün yer alıyor. Dün başlayan ve 22 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda yüzlerce etkinlik, panel ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Fuarda BirGün gazetesi de 5.0/C158 standında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Uluslararası PEN Yazarlar Birliği’nin Başkanı Burhan Sönmez de fuarın açılışının ilk gününde BirGün standını ziyaret etti.

PANEL VE İMZA TÖRENİ

Fuarda yapılacak BirGün okur buluşması kapsamında yarın saat 17.00’de Yayın Koordinatörümüz Yaşar Aydın, yazarımız Timur Soykan ile gazeteci İsmail Saymaz’ın katılacağı imza etkinliği düzenlenecek.

NASIL BİR YÜZYIL BEKLİYOR?

Aydın, Soykan ve Saymaz ardından da Frankfurt Halkevi’nde de “100 yılda Cumhuriyet” konulu paneline katılacaklar. “100. yılında Cumhuriyet neleri kaybetti? Ne yapmalı, nasıl yapmalı” başlıklı panel 21 Ekim 2022, saat 19.00’da “Frankfurt Türk Halkevi, Werrastraße 29, 60486 Frankfurt am Main” adresinde gerçekleşecek.

Frankfurt Sol Kültür Evi’nden yapılan panel çağrısında, halkı nefes alamaz hale getiren ekonomik krizin yanı sıra şeriatın kapısını adım adım açılmasını sağlayan cemaat ve tarikat yapılanmaları ile Türkiye’yi nasıl yeni bir yüzyılın beklediği konuşulacak denildi.