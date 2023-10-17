BirGün gündeme getirmişti: Yargıdaki "rüşvet çarkı" Meclis gündeminde

CHP’li Tutdere, BirGün yazarı Soykan'ın yargıdaki rüşvet çarkını kamuoyuna duyurduğu ve sansürlenen yazısını TBMM’ye taşıdı. Tutdere, "İddiaların muhataplarıyla erişim engeli kararı alan kişiler aynı mı?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Abdurrahman Tutdere, BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündeme getirdiği 'Adliyedeki rüşvet çarkı' haberini Meclis gündemine taşıdı.

Tutdere, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde alınan kararlarla ilgili "Haberin içeriğinde yer alan ve bizatihi dünyanın en büyük adliyesinin başsavcısı tarafından ileri sürülen iddiaları adeta ispatlar nitelikte bir karara dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, BirGün yazarı Timur Soykan’ın 'Adliyedeki rüşvet çarkı' haberini TBMM gündemine taşıdı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

"KARAR İDDİALARI ADETA İSPATLAR NİTELİKTE"

Habere getirilen erişim engelinin iddiaları ispatlar nitelikte olduğunu vurgulayan Tutdere, "İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki hâkim ve savcılara ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı başvuruda yer alan son derece ciddi ve vahim iddiaların ardından kamuoyuna yansıyan ilgili 'Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz!' başlıklı habere erişim engeli getirilmiş, bununla da yetinilmemiş ek karar ile içerikten çıkarma kararı alınarak haber yargı eliyle yayından kaldırılmıştır. Ortaya atılan iddiaların doğruluğunu araştırmak ve gerekli hukuki süreci yürüterek kamuoyunun her geçen gün kaybolan adalete güvenini yeniden tesis etmekle görevli makam sahipleri, bu iddiaları araştırmak yerine iddiaları gündeme taşıyan basın kuruluşu ve mensubunun yayınlarına erişim engeli getirmişlerdir. Bu durum tam da haberin içeriğinde yer alan ve bizatihi dünyanın en büyük adliyesinin başsavcısı tarafından ileri sürülen iddiaları adeta ispatlar nitelikte bir karara dönüşmüştür" İfadelerini kullandı.

"YARGIDAKİ ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANMALI"

İddiaların kamuoyundan gizlenmeye çalışmasının abesle iştigal olduğunu ifade eden Tutdere, "Bir hâkimin 11 kararla 896 habere erişim engeli getirdiği, kirli ilişkilere giren yargı mensupları, para karşılığı haberlere erişim engeli getirildiği, uyuşturucu kaçakçılarının, yasa dışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiklerine ilişkin vahim ve tüm yargı camiamızı töhmet altında bırakacak iddiaların kamuoyunun gözü önünde üzerine gidilmesi ve yargıdaki çürük elmaların ayıklanması gerekirken, iddiaların bile kamuoyundan hızlıca gizlenmeye çalışılması abesle iştigaldir. İddiaya konu olay ve şahıslarla mutlak surette mücadele edilmeli, bu mücadele sırasında basın özgürlüğü göz ardı edilmemelidir. Haber yayınlama özgürlüğünü, erişim engelleriyle kamuoyundan gizlemeye çalışmaktan vazgeçilmelidir. Bu şekildeki tutum yargıya güvenin zaten azaldığı kamuoyunda 'Düşüncesini ifade etti diye insanlar hapse atılıyor, uyuşturucu baronlarını serbest bırakılıyor' , 'Devlette çürüme var' gibi düşüncelerin hâkim olmasına yol açacaktır" dedi.

CHP’li Tutdere ayrıca, konuyla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, iddiaların muhataplarıyla erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı alan kişilerin aynı olup olmadığını da sordu.

Tutdere’nin Bakan’a yönelttiği sorular şöyle:

• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının konuyla ilgili dilekçesi HSK’ye ne zaman ulaşmıştır? Dilekçede yer alan iddialarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturmada ismi geçen yargı mensupları kimlerdir?

• Gazeteci Timur Soykan’ın haberleştirdiği bu iddialara karşı ivedi şekilde erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı alınmasının sebebi nedir? İddiaların muhataplarıyla erişim engeli/içerikten çıkarma kararı alan kişiler aynı kişiler midir?

• 2018 yılından bu yana kaç kararla kaç habere erişim engeli getirilmiş, kaç habere karşı içerikten çıkarma kararı alınmıştır?

• Kamuoyunda büyük tepki çeken ve gerçeklerin kamuoyundan gizlendiği hissi uyandırarak adalete güvensizliği perçinleyen bu olayla ilgili detaylı bir şekilde kamuoyu bilgilendirmesi yapacak mısınız?