BirGün gündeme taşımıştı: CHP’den Tarım Kredi Market açıklaması

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısının ardından BirGün’ün gündeme taşıdığı Tarım Kredi Market yöneticilerinin 5 milyon liralık menfaat sağlamasına ilişkin konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, BirGün’ün gündeme taşıdığı Tarım Kredi Marketi’nde kar sağlayan yöneticilere dair konuştu.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, “AKP sebep, hayat pahalılığı sonuçtur” dedi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin Genel Başkanının ‘Kâr amaçlı kurulmadı’ dediği Tarım Kredi Marketleri meğer fahiş fiyatları bayağı seviyormuş. Market 2023‘te bir hayli kar elde ettiği gibi, yöneticilerine de 5 milyon liralık menfaat sağlamış. Neyse ki ülkede namuslu, işinin ehli, bağımsız denetim firmaları var da biz de gerçekleri öğrenebiliyoruz. AKP, istediği kadar hedef şaşırtmak istesin.

Bu halk, derinleşen yoksulluğun sebebinin, ayyuka çıkan yolsuzluğun, artan işsizliğin, bir avuç yandaşı zenginleştirip, yaşadıkları şatafatlı hayatın, bu talan düzeninin sebebinin AKP olduğunu biliyor.

Halk şunu artık çok iyi biliyor… AKP sebep, hayat pahalılığı sonuçtur.

AKP sebep, yolsuzluk ve yoksulluk sonuçtur. AKP sebep, ekonomik buhran sonuçtur. AKP sebep, liyakatsizlik sonuçtur. AKP sebep, hukuksuz tüm uygulamalar sonuçtur.”

NE OLMUŞTU?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllarda “Kâr amaçlı kurulmadı” dediği ancak ürünlere yaptığı zamla eleştirilen Tarım Kredi Market’in 2023’te kâr ettiği ortaya çıkmış, marketin geçen yıl yöneticilerine 5 milyon TL’lik menfaat sağladığı öğrenilmişti.