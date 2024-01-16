BirGün gündeme taşımıştı: Tokat’taki işçi zehirlenmeleri Meclis gündeminde

Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde bulunan Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda zehirlenen ancak olayın üzerinden geçen 10 aya rağmen hala sağlığına kavuşamayan işçiler Meclis gündemine taşındı. BirGün’ün gündeme getirdiği olayı Meclis gündemine taşıyan CHP'li Durmaz, işçilerin hak kayıplarının giderilmesi ve olayda sorumluluğu bulunan tüm yetkililer hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, BirGün’ün gündeme getirdiği ‘İşçileri bile bile zehirlemişler’ haberine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi verdi.

Durmaz, işçilerin tedavilerinin tam olarak yapılması ve bu sürede ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi, maddi ve manevi tazminat verilerek olayda sorumluluğu bulunan tüm yetkililer hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda yaşanan zehirlenme vakası ile ilgili açıklama yapan Durmaz, şunları söyledi:

"Avrupa'nın en büyük bot ve tekstil markalarından birine bot üretimi yapılan fabrikada endüstride çözücü kimyasal madde olarak kullanılan, insan sağlığına zararlı solventlerin kullanılması, işçi sağlığı ve güvenliği ilkelerine ve insan haklarına aykırıdır."

GAZ ODASINDA ÇALIŞTIRMIŞLAR

AFAD’ın iş yerinde yaptığı kimyasal ölçüm raporunda normal mesai süreci boyunca 1 ppm olması gereken kimyasal oranının, 385 ppm olarak ölçüldüğünün ortaya çıktığını hatırlatan Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya çıkan bu veriler işçilerin gaz odası niteliğinde yerlerde çalıştırıldıkları gerçeğini ortaya koymakta, işçi hayatı ve sağlığı gerçek anlamda yok sayılmaktadır. 400 metre kare alanda havalandırma olmadan, zehirli kimyasala maruz kalan işçilerde uzun zaman geçmesine rağmen hala iyileşmenin olmaması endişe vericidir. İşçilerin tedavilerinin tam olarak yapılması ve bu sürede ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi, maddi ve manevi tazminat verilerek olayda sorumluluğu bulunan tüm yetkililer hakkında yasal işlem yapılmalıdır."

CHP’li Kadim Durmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

1- Soruşturma kapsamında alınan raporda kusurlu bulunan işletme sahipleri hakkında cezai yaptırım uygulanacak mıdır?

2- işçilerin zehirlendiği fabrikada üretim devam etmekte midir?

3- Fabrika sahiplerinin Tokat yöresinde varsa diğer benzeri üretim merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılmış mıdır?

Fabrikanın iç mekân yüksekliği, havalandırma sistemi kimyasal üretim için uygun mudur?

4- İşçilerin çalışma esnasında İş Güvenliği ve Sağlığı açısından maske ve eldiven kullanmadan, güvenliksiz çalıştıkları bilgisi doğru mudur?

5- Bahse konu olan iş yerinde, olay öncesi iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılmış mıdır?

6- 6331 Sayılı İş Kanunu gereğince “Nace kodu” ile tehlikeli işlerde çalışan iş yerinde eğitim verilmesi gerekmektedir. Kanun gereğince işçilere kimyasal madde kullanımına dair iş güvenliği eğitimleri verilmiş midir? Verildiyse bu eğitimler ne zaman verilmiştir? Eğitim sonrası işçiler sınava tabi tutulmuş mudur? İlgili eğitimi hangi kurum vermiştir?

7- AFAD’ın ilgili fabrikada yaptığı kimyasal ölçüm raporu, Savcılık tarafından oluşturulan bilirkişi raporu ve Çalışma Bakanlığı’nın müfettiş raporunu, emsal oluşturmak ve dikkat çekmek adına kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

8- Mağdur olan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ne gibi işlemler yapılmaktadır?

9- İşçilerin zehirlenme vakası sonrası bir işçinin yüzde 92 oranında malul sayıldığı doğru mudur?

10- Hastalanan İşçilerin dava açmasına engel olmak için baskı ve mobing yapıldığı iddiaları doğru mudur?

11- Zehirlenme sonrası ağır bedensel hasar gören işçilerin tazminat almadan işten çıkarıldığı,

sigortası devam eden bazı işçilerin maaş almadığı doğru mudur?

13- Tokat’ta zehirlenme vakası yaşanan fabrika hakkında Bakanlığınıza kaç şikâyet ulaşmıştır? Bu şikayetlere dair yapılan iş ve işlemler nelerdir?

14- Bahse konu olan fabrikada solüsyon bölümde iş güvenliği için verilen malzeme ücretlerinin İşçilerin maaşından kesildiği bilgisi doğru mudur?