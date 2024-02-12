BirGün, her zaman dik durdu

Aydın’da BirGün gazetesi okurları bir araya geldi. Etkinlikte “Türkiye’nin siyasi tarihi içinde gerçekleri yazanlar, topluma ışık olanlar, aydınlar, gazeteciler hep hedef alındı. Gazetemiz BirGün hep dik durdu” vurgusu yapıldı.

BirGün EGE

Aydın Efeler’de BirGün okurları, dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. BirGün yazarları Barış İnce ve Zeynep Altıok Akatlı’nın katılım gösterdiği davette çok sayıda siyasi parti, kitle örgütü ve sendika temsilcisi yer aldı.

AYDINLAR HEDEF ALINDI

Etkinlikte ilk olarak konuşan Barış İnce, "Basın tarihi Türkiye tarihiyle beraber gidiyor. Karışık bir ilişkisi var. Liberal dönüşüm ile medya değişti. Gazeteci aileler değil, zengin aileler medya patronu olmaya başladı. Hükümet ile ilişkilerde medyayı kullanmaya başladılar. Özelleştirme dalgasında medya bu durumu övdü. İşçi hakları gasp edilirken medya yine sustu. Biz de bunun üzerine bağımsız ve katılımcı bir gazete kurabilir miyiz tartışması yaptık. Kolektif bir yapı kuruldu. Patronsuz bir gazete amacıyla yola çıktık. ‘Batar bunlar’ dediler. 20 yıl oldu hâlâ ayaktayız. Ekonomik olarak zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen okurlarımızın desteğiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Ülkeye sahip çıkmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Zeynep Altıok Akatlı ise ise özetle şunları söyledi:

"Bugün sistemli bir toplumsal yozlaşmayla arzu ettiği toplumu yaratmak ve iktidarını sürdürmek için eğitimden, medya ve sivil toplum dayanışmasına karşı yoğun bir baskı ile karşı karşıyayız. Türkiye’nin siyasi tarihi içinde gerçekleri yazanlar, topluma ışık olanlar, aydınlar, gazeteciler hep hedef alındı. Susturmalar cinayetlerle, kıyımlarla, sansürle, yasaklar ve tutuklamalarla sürüyor. Yanı sıra dayanışma, örgütlenmenin önüne set çekerek toplumsal bilinç yok edildi. Gazetemiz BirGün hep dik durdu. Gerçekleri aramaktan, yolsuzluk ve suistimalleri, özellikle laiklik karşıtı saldırıları açığa çıkarmaktan, toplumu aydınlatmaktan vazgeçmedi. Çok önemli yeni bir seçim var önümüzde. Süreç o denli kötü işliyor ki her günümüz yılgınlıkla, sitemle, isyanla geçiyor. Bütün bunlara esir olmamak için mücadele gücümüzü dayanışmadan alıyoruz. BirGün’ü ve dayanışmayı bu yüzden daha da büyütmemiz gerekiyor."