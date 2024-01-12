BirGün Kadın sayfası yola çıkıyor

Gazetemiz BirGün, kadınların gündemini, kavgasını, itirazını, heyecanını, öfkesini her ayın ikinci ve son cumartesi günleri kadın sayfasıyla gözler önüne serecek. BirGün Kadın Sayfası yarın ilk sayısı ile gazetemizde. İlk haftanın dosya konusu "laiklik" olacak.

BirGün Kadın sayfası yola çıkıyor. BirGün Gazetesi’nde bundan sonra her ayın ikinci ve son cumartesi günleri kadın sayfası yer alacak. Kadınların gündemini, kavgasını, itirazını, heyecanını, öfkesini bu sayfadan büyüteceğiz.

Hayatlarımızı nefretle şekillendirme çabalarına yaşayarak tanık oluyoruz. Kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar siyasal İslamcı rejimlerin kuşatması altında.

Bütün karanlığın ve baskının tam da ortasında, özgürlük talebinin en öndeki taşıyıcısı kadınlar oldu. Bu sayfa her gün şiddetle burun buruna yaşayan, yoksullukla boğuşan, ayrımcılığa maruz kalan, özgürlüğü kısıtlanan tüm kadınların sayfası olarak yola çıkıyor.

25 Kasım’da çıkardığımız kadın gazetesini nasıl birlikte yaptıysak yine sesimizi, hikâyelerimizi, umudumuzu paylaşarak yapacağız bu sayfayı. Bir hafta “en beğendiklerimizi” paylaşacağız. Bir hafta “kadın sağlığı” konuşacağız. Ama her konuda en çok feminist mücadele gündem olacak.

Dünyanın her yerinde patriarkal kapitalizm saldırganlaşırken kadınların mücadelesi umut oluyor, cesaret veriyor. Avrupa’da, Ortadoğu’da, Latin Amerika’da hakları için direnen kadınlar yarının dünyasını anlatıyor… Biz de istiyoruz ki bu fikri sayfamıza taşıyalım. Nasıl bir mücadele, nasıl bir feminizm beraber tartışalım. Fikrimizi de mücadelemizi de birlikte büyütelim.

Yarın kadın sayfamızın ilk sayısı gazetemizde olacak. İlk haftanın dosya konusu ise ‘Laiklik mücadelesi’ Prof. Dr. Serpil Sancar ile AKP’nin “eril tahakkümü ihya etme cephesi” ve muhalefetin “cinsiyet körü” bakışı üzerine konuştuk.