BirGün okurları bir araya geldi: Direnen halka karşı sorumluluğumuz var

BirGün gazetesinin 20’nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda dayanışma yemeği düzenlendi. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “Direnen bu halka karşı bir sorumluluğumuz var” dedi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay da, “BirGün gazetesiyle bu süreçte tam bir dayanışma içinde olacağım. BirGün sadece bir gazete değil, aynı zamanda bir cephe, güç ve bir duruş” diye konuştu.

BİRGÜN EGE

BirGün gazetesinin kuruluşunun 20’nci yılı sebebiyle İzmir Alsancak Tarihi havagazı Fabrikası’nda dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnay Kınay, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, önceki dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile Musa Çam, demokratik kitle örgütü ve sendika temsilcileri katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de kutlama mesajı gönderdi.

Açılış konuşmasını yapan BirGün yazarlarından Barış İnce, “BirGün gazetesi, bundan tam 20 yıl önce emekten, barıştan, doğadan yana bir gazete olarak kuruldu. BirGün gazetesi ilk kurulduğunda patronsuz gazete yaşamaz diyenler, birçok gündemi BirGün gazetesinden takip ediyor. BirGün gazetesi her türlü cesareti göstererek ayakta durmaya devam ediyor. Ekonomik ve hukuki engellemelerle karşılaştık. Bunların hepsini okurlar sayesinde aştık. BirGün gazetesinde çok genç bir ekip çalışıyor. Bu gencecik ekip, haberciliğin onurunu korumaya çalışıyor” dedi.

“BİRLİKTE MÜCADELEYLE BAŞARACAĞIZ”

Yemekte konuşma yapan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “BirGün gazetesi, 20 yıldır birlikte verdiğimiz mücadelenin bir parçası. BirGün’e dair hepimizin bir öyküsü var. 12 Eylül cuntası geldiğinde 10 yaşındaydım ve Karadeniz’deydim. Bir sabah duvarda bir yazı vardı; ‘Faşist cunta yenilecek, halk kazanacak’ yazıyordu. Bu duvar yazısı o çocuk yüreğimizi aydınlattı. En zor anlarımda hep bu duvar yazısını görürüm. Biz gazetede her sabah o duvar yazısını tekrar yazıyoruz. Hikâyemiz şu; o duvar yazısını görüp heyecanlanacak insanların var olması. Biz yazdığımızla ilgilenen insanlar olduğu sürece yazmaya, anlatmaya, bedel ödemeye devam edeceğiz. Biz duvar yazıcısıyız ve yazmaya devam edeceğiz. Hep birlikte başka bir görevimiz var. Direnen bu halka karşı bir sorumluluğumuz var. Toplumsal muhalefet yaratmak görevimiz. Biz yazmaya devam edeceğiz, buradaki arkadaşlarla beraber hep birlikte mücadeleyle bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, “Hepimiz aynı tarafta, aynı yanlışlara karşı mücadele ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ben yöneteceksem bu kentte her türlü adaletsizliğe karşı her zaman haklının yanında olmaya özen göstereceğim. BirGün gazetesiyle bu süreçte tam bir dayanışma içinde olacağım. BirGün sadece bir gazete değil, aynı zamanda bir cephe, güç ve bir duruş. Çok büyük saygıyı hak eden bir grup mücadeleci arkadaş. Onların yanında olmak, onlara katkı vermek, destek olmak benim için bir onurdur. Önümüzdeki günler mücadelemizin biraz daha zor olacağı zamanlar. Karşımızdakiler kaybetmeye doğru gittikçe daha fazla baskıcı olacaklar. Bu da herbirimiz için yorucu bir mücadele olacak. Ama korkmuyoruz, yılmayacağız. Katılımcı demokrasinin en güzel örneklerini kentimizde sergilemeyi çok istiyorum. İzmir’den başlayarak Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışma yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Adasu Akın çello dinletisi gerçekleştirdi.