BirGün ortaya çıkarmıştı: Şamil Tayyar beddua ederek ev hakkından feragat etti

BirGün’ün “eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a deprem konutu çıkması” haberi gündem oldu. Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Tayyar, “Hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz” dedi

Üç dönem AKP’den milletvekilliği yapan Şamil Tayyar’a kuradan deprem konutu çıkmasını BirGün gündeme getirdi. Tepkilerin ardından Tayyar “hak sahipliğinden feragat ettiği” açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Şubat’ta "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi" düzenledi. Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümüne gelindiğinde ise ekranda Şamil Tayyar’ın adı belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı. BirGün'ün ulaştığı Tayyar, “Hak sahibi olarak başvurduk, 85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” demişti.

Ancak tepkilerin ardından Tayyar sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak ev hakkından feragat ettiğini duyurdu. Tayyar şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü. Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem. Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”