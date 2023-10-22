BirGün ortaya çıkarmıştı: 'Utanç Davası'nda yarın karar bekleniyor

BirGün'ün ortaya çıkardığı tarikatta cinsel istismar skandalına yönelik yargı süreci devam ederken, yarın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik dava süreci devam ediyor.

Skandala yönelik duruşma, yarın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

17 Temmuz’da görülen duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etmişti. 9 Ekim’de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel’in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti ve dava bu nedenle 23 Ekim’e ertelenmişti.

Yarın gerçekleştirilecek duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor.

Baba Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar, H.K.G’nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görülmüş, mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verilmişti.

Davada, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklu, anne Fatıma Gümüşel ise tutuksuz yargılanıyor.