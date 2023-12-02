BirGün Pazar'da bu hafta: "Aşırı sağ kazanıyor, dünya kaybediyor"
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Aşırı sağ kazanıyor, dünya kaybediyor” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler Ercan Kesal, Elçin Poyrazlar, Haydar Ergülen, Kemal Can, Güray Öz, Ergin Yıldızoğlu, Yusuf Tuna Koç, Aylin Topal, Helmer Stoel, Mustafa Kemal Erdemol, Ayşe Alan, Ünal Özmen, Zeynel Abidin Ergen, Aziz Çelik, Mukaddes Tunca, Emine Uçar İlbuğa, Etki Can Bolatcan bulunuyor.
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