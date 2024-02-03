BirGün Pazar'da bu hafta: "Bir yanda rant ve acı bir yanda dayanışma"

BirGün Pazar, bu hafta "Bir yanda rant ve acı bir yanda dayanışma" dosyası ile gazetenizin içinde.

BirGün Pazar 03.02.2024 17:31 Giriş: 03.02.2024 17:31

Güncelleme: 03.02.2024 17:33 Kaynak: Haber Merkezi

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BirGün Pazar gazetesi, dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. "Bir yanda rant ve acı bir yanda dayanışma" dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Orhan Aydın, Şükrü Erbaş, Yüksel Aksu, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Marcello Musto ve Alvaro Garcia Linera, Duygu Cihanger Riberio, Haydar Ergülen, Selçuk Candansayar, Ekrem Deveci, Ece Doğru ve Halil Bıyıklı, İlkay Öz, Gül Çetin, Oğuz Oyan, Güray Öz, Berkay Sağol, Ali Uğurlu bulunuyor.