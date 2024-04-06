BirGün Pazar'da bu hafta: Bu sonuç, rejime teslim olmayanların başarısı!

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

“Bu sonuç, rejime teslim olmayanların başarısı” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Murat Ağırel, Seda Ünsar, Fikret Bila, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Sabahattin Ali, -AKP’nin kışı muhalefetin baharı olur mu?, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ali Uğurlu, İsmail Arı, Semih Güven, Recep Yılmaz, Berkay Şatır, Güray Öz, Tuna Yüksel bulunuyor.