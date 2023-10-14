BirGün Pazar'da bu hafta: "Özgür bir Filistin, barışçıl bir Ortadoğu"

BirGün Pazar, yarın "Özgür bir Filistin, barışçıl bir Ortadoğu" içeriğiyle gazetenizin içinde.

BirGün Pazar 14.10.2023 17:33 Giriş: 14.10.2023 17:33

Güncelleme: 14.10.2023 17:37 Kaynak: Haber Merkezi

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BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar da gazetenizin içinde. "Özgür bir Filistin, barışçıl bir Ortadoğu" dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Erdal Güney, Merdan Yanardağ, Cangül Örnek, Turgay Olcayto, İlhan Uzgel, Lübnan Komünist Partisi’nden Ali İsmail, Türey Köse, Nevzat Can Ünsal, Oğuzhan Balcı, Haydar Ergülen, Marcello Musto, Semih Güven, Oğuz Oyan, Yusuf Tuna Koç, Bekir Demir, Ateş Yersu Gök bulunuyor.