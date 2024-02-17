BirGün Pazar'da bu hafta: “Para var, ünlü var bir tek ‘halk’ yok”

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BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Para var, ünlü var bir tek ‘halk’ yok” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Asuman Susam, Şükrü Erbaş, İsmail Hakkı Tombul Yol Politika Kolektifi: Hatırlatmalar, Haydar Ergülen, Mehmet Torun, Tuğba Çelik, Ali Uğurlu, Hande Çiğdemoğlu, Oğuz Oyan, Güray Öz, Marcello Musto, Yankı Yazgan, Yusuf Tuna Koç bulunuyor. BirGün Pazar'da bu hafta: “Parlamento neye çare olabilecek?”