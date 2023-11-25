BirGün Pazar'da bu hafta: “Uyuşturucu ile ölüyor Türkiye”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Uyuşturucu ile ölüyor Türkiye” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler Ercan Kesal, Özkan Yıldız, Arzu Erkan, Tolga Şardan, Feray Aytekin Aydoğan, Haydar Ergülen, Timur Soykan, Zafer Köse, Kübra Özyurt, Coşku Çelik, Mesut Gülmez, Esra Kaya Erdoğan, Sinan Alper, Nejla Doğan, Marcello Musto, Oğuz Oyan, Ünal Özmen, Sadık Çelik, Serhat Köroğlu bulunuyor.