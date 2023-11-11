BirGün Pazar'da bu hafta: “Yeni bir çağda yeniden sosyalizm: Özgürlük için, eşitlik için”

BirGün Pazar, yarın “Yeni bir çağda yeniden sosyalizm: Özgürlük için, eşitlik için” içeriğiyle gazetenizin içinde.

BirGün Pazar 11.11.2023 19:07 Giriş: 11.11.2023 19:07

Güncelleme: 11.11.2023 19:16 Kaynak: Haber Merkezi

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BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Yeni bir çağda yeniden sosyalizm: Özgürlük için, eşitlik için” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler Ahmet Telli, Ercan Kesal, İbrahim Aydın, Semiha Durak, Jodi Dean, Haydar Ergülen, Marcello Musto, Aykut Çoban, Hayri Kozanoğlu, Burak Başaranlar, Gül Yaşartürk, Murat Tırpan, Oğuz Oyan, Aslı Aydın, Semih Güven, Vijay Prashad bulunuyor.