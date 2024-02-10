BirGün sevgisi kıtalara sığmıyor: Avustralya’daki okurlarımız piknikte buluştu

Avustralya’nın Melbourne kentindeki BirGün okurları, gazetemizin 20’nci yaşını kutlamak için piknikte buluştu. Melbourne BirGün Okurları, “BirGün patronsuz ama sahipsiz değil” dedi. Etkinlikte konuşan BirGün yöneticisi Leyla Koç Üzüm, BirGün'ün okurlarından aldığı güçle daha sağlam adımlar atabileceğini belirterek gazeteye abone olmanın önemine dikkat çekti.

Bağımsız gazeteciliğin güçlü kalelerinden BirGün, sadece Türkiye kamuoyundan destek görmüyor. BirGün okurları dünyanın birçok yerinde gazeteye sahip çıkarak dayanışma faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Son olarak okurlarımız, Avustralya’nın Melbourne kentindeki bir piknikte bir araya geldi.

Gazetemizin 20’nci yaşını kutlamak için buluşan farklı yaş kuşaklarından BirGün okurları, “BirGün patronsuz ama sahipsiz değil” mesajını verdi.

Pikniğe, Melbourne Dayanışma Derneği ve Alevi Dernekleri Federasyonu yöneticilerinin yanı sıra SOL Parti, CHP ve Emek Partisi üyeleri katıldı.

BirGün yöneticisi Leyla Koç Üzüm piknikte yaptığı konuşmada, 20'nci yaşını kutlayan BirGün’ün Türkiye demokrasi mücadelesindeki yerine dikkat çekerek, okurların verdiği desteğin gazeteyi daha sağlam adımlar atmaya teşvik ettiğini belirtti.

Üzüm, katılımcıları BirGün'e abone olmaya davet etti.