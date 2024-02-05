BirGün TV, YouTube’da 200 bin aboneyi aştı!

Gazetemiz BirGün, 14 Nisan’da 20’nci yaşını kutlamaya hazırlanırken YouTube kanalımız BirGün TV, son bir ay içinde 50 bin yeni abone kazanarak 200 bin aboneyi aştı.

BirGün TV, her gün aktüel gelişmelere ilişkin videolarıyla abonelerine sıcak gündemi aktarırken, aynı zamanda farklı konuları derinlemesine irdelediği özel videolarıyla da nitelikli haberlere imza atıyor.

Son dönemde kanalımızın abone sayısındaki bu dikkat çekici artışı, içeriklerimize yönelik talebin ve toplumun “BirGün” ismine olan güveninin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde de izleyicilerimizi kaliteli içeriklerle buluşturmaya edecek, daha iyisini sunmak için yine özveri ve kararlılıkla çalışacağız.

BirGün TV’ye abone olan, videolarımızı beğenen ve paylaşan tüm yurttaşlara teşekkür ederiz.

BirGün TV’ye abone ol, gerçeği izle.

Her gün daha iyi BirGün!