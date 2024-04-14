BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları
Gazetemiz BirGün'ün 20. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi. BirGün'ün medyadaki öneminin vurgulandığı mesajlarda, BirGün'ün asla sahipsiz olmayacağı ifade edildi.
14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.
Gazetemizin 20. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.
Kutlama mesajlarında BirGün'ün medyadaki önemi vurgulandı.
Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan isimler de BirGün'ün yeni yaşını kutladı.
Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ancak hukuksuz bir şekilde milletvekilliği düşürülen Can Atalay, "BirGün’ü kutluyor ve yolunun açık olmasını diliyorum. Zor koşullarda görevlerini yapan BirGün emekçilerini de ayrıca kutluyorum. Adanmış insanlar olmadan böylesi bir süreklilik ve ödünsüz bir yayın çizgisi oluşturulamazdı. Nice 20 yıllar diliyorum. Elbirliğiyle adaleti sağlayacağız, ülkemizi eşit ve özgür bir ülke yapacağız" dedi.
BirGün’ü kutluyor ve yolunun açık olmasını diliyorum.— can atalay (@CanAtalay1) April 14, 2024
Zor koşullarda görevlerini yapan BirGün emekçilerini de ayrıca kutluyorum. Adanmış insanlar olmadan böylesi bir süreklilik ve ödünsüz bir yayın çizgisi oluşturulamazdı.
Nice 20 yıllar diliyorum.
Elbirliğiyle adaleti… https://t.co/QN3mpgGLzK
Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman ise, "Nice 20 yaşlara.." mesajını paylaştı.
Nice 20 yaşlara..#BirGün20Yaşında https://t.co/qE6NU7Zo2z— Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) April 14, 2024
Mücella Yapıcı da "İyi ki doğdun Birgün..." paylaşımını yaptı.
İyi ki doğdun Birgün...#BirGün20Yaşında— mücella yapıcı (@MucellaYapici) April 14, 2024
BirGün'ün 20. kuruluş yıldönümüne ilişkin kutlama mesajları şöyle:
20 yıl önce emekle diktiğimiz, inatla suladığımız ağacımız ülke topraklarına kök saldı. Sadece haber yapmıyor, gerçekleri eşip cesaretle gün yüzüne çıkarıyor. Güzel günlere gidecek yola pusula, umuda aşı oluyor. Çok yaşa.. #BirGün20Yaşında @BirGun_Gazetesi https://t.co/g1EptHHiBV— İlknur Başer (@ilknurbaser_) April 13, 2024
Tarihine tanıklık etmişsin… #BirGün20Yaşında 🎂🎉🎊Hergün dirençle daha iyiye, okurundan aldığı güçle🙌🏻 https://t.co/jt1Jn2uLx3— KONDER (@kaonder) April 13, 2024
Gerçeğin peşinde, üniversite direnişlerinde, liselerde ve sesimizin yankısında BirGün her zaman yanımızda.— SOL Genç (@solgencbilgi) April 14, 2024
⭐️Gençlerin gazetesi, hepimizin sesi #BirGün20Yaşında pic.twitter.com/xH1PWArBg2
Çalışanlarının boğuştuğu onca keyfi dava, @BirGun_Gazetesi -nin sömürülen ve dışlananlar gözünden meselelere baktığını, bilinçli kamuoyu uğraşı peşinde olduğunu, bu yönüyle çıkar odaklarını rahatsız ettiğini gösteriyor. #BirGün20Yaşında, kutluyor, daha nice başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/efuhuHoc7o— Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) April 14, 2024
özgürlüklerden, demokrasiden taviz verilmeyen, emekten yana, adil bir dünya mümkün.— Selin Nakıpoğlu (@selinnakipoglu) April 14, 2024
o gün gelecek!
BirGün mutlaka ✌🏽
gazetemiz #BirGün20Yaşında https://t.co/v8ugXEQPnJ
Medyanın, bırakın çoraklaşmayı hepten çamura döndüğü bu günlerde @BirGun_Gazetesi çok daha kıymetli. 20 yıldır bunun için çabalayan herkesi yürekten kutlarım. İyi ki varsınız.#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/42bwusIYN5— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) April 14, 2024
BirGün mutlaka!#BirGün20Yaşında https://t.co/UH4S5YKmfI— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) April 14, 2024
14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan #BirGün20Yaşında@BirGun_Gazetesi, onu yoktan var eden binlerce okurun desteği ve gazeteyi en zor şartlarda bile çıkarma iradesi gösteren Birgün çalışanları ile gerçekleri her koşul ve şartta dile getirmeye devam edecek!— Sevda Karaca (@sevdakaraca) April 14, 2024
Ekmek,… pic.twitter.com/qFzZ6IFCPo
Gerçeğin sesi, hakikatin yılmaz takipçisi #BirGün20Yaşında Nice tarihi manşetlere… İyi ki varsınız. https://t.co/uaTDmFXcwU— İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 14, 2024
Üç buçuk yıl boyunca bana okul olan, rehberlik eden, elinde büyüdüğüm BirGün şimdi 20 yaşında. Okuru bol, yolu açık olsun. ☀️ #BirGün20Yaşında @BirGun_Gazetesi— Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) April 14, 2024
Bütün bu kötülükler dünyasında sarılacağımız güzel ve iyi şeyler de var.— Alper Taş (@alper_tas) April 14, 2024
BirGün bunlardan biridir.
BirGün güzele ve iyiye sahip çıkan herkesin başarısıdır.
Güzeli ve iyiyi daha da büyütelim.
Her gün BirGün#BirGün20Yaşında https://t.co/ORGnmsTrVP
Hem okuru hem de çalışanı oldum. Bir ailenin ne kadar büyük olabileceğini BirGün’de gördüm. Yeni yaşı kutlu olsun 💐— Burak Abatay (@abatayburak) April 14, 2024
#BirGün20Yaşında https://t.co/9JACNPWr22
"Patronsuz ama sahipsiz değil"— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) April 14, 2024
Onca zorluğa, davalara, siyasi baskıya, yokluğa, yoksulluğa rağmen sosyalist bir gazete bu ülkede 20 yıl kesintisiz yayınlanıyor ve etkili de oluyorsa, umut lafta kalmaz. Capcanlıdır, dipdiridir.
Nice yaşlara Birgün...#BirGün20Yaşında https://t.co/MJYktgmIJU
Patronsuz ama sahipsiz olmayan gazete, boyun eğmeyenlerin, gerçeğin peşinde mücadele edenlerin sesi BirGün 20 yaşında!#BirGün20Yaşında@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/giVaI5dnaf— Gamze ŞENGEL TAŞCIER (@gamzetascier) April 14, 2024
İşçi,çiftçi,emekli her sorunlu kesimin sesi ve yanında olan özgür basının okunan Gazetesi̇— Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) April 14, 2024
#BirGün20Yaşında .Nice yıllara ermesini dilerim. pic.twitter.com/y4PZtY42yz
Nice yılları olsun— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) April 14, 2024
Bazen bir parçası olup yazmaktan mutlu olduğum yer
Gerçeği yazmanın yaşamsal olduğu zamanlarda fener oldular#Birgün20Yaşında https://t.co/92tjU3fVd3
kutlu olsun. #BirGün20Yaşında pic.twitter.com/RG18fDwLuf— Elif Çongur (@elifcongur) April 14, 2024
Demokrasi, özgürlük ve emek mücadelesinde her zaman halktan yana #Birgün20Yaşında!— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) April 14, 2024
Basın ve ifade özgürlüğünün hakim kılındığı; eşit ve adil bir Türkiye’de nice 20 yıllara..@BirGun_Gazetesi https://t.co/HwFZK5c62D
Kıymetlimiz 20 yaşına basmış, kutlu olsun 🎈#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/N6EZirZQLV— Arlin Çiçekçi (@arlincicekci) April 14, 2024
20 onurlu yılı geride bırakan BirGün Gazetesi'nde emeği geçen herkese halkımız ve demokrasimiz adına yürekten teşekkür ederim.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 14, 2024
Tüm baskı ve zorbalığa rağmen halkın haber alma hakkına sahip çıkan, demokrasimize yoldaşlık eden her bir emekçinizle nice 20 yıllara!#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/UJHn2gONi3
BirGün gazetesinin yeni yaşını kutluyorum. 20 yıllık kolektif emeğin ürünü #BirgiGün, asla sahipsiz olmayacak. Nice yıllara... @BirGun_Gazetesi #BirGün20Yaşında pic.twitter.com/oyUV0hRB6d— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 14, 2024
#BirGün20Yaşında— Akın Atalay (@av_akinatalay) April 14, 2024
Çok yaşa BirGün gazetesi. https://t.co/Klh0TAp1Zb
birlikte nice 20 yıllara @BirGun_Gazetesi 🌺#BirGün20Yaşında https://t.co/BWC9Y2VPpi— Harun Tekin (@harun_tekin) April 14, 2024
dışarıdan içeriye umut taşıyabilmek, dost elini hissettirebilmek ne büyük mutluluk..✌️#BirGün20Yaşında nice yıllara https://t.co/ENyQIx6l2Q— Gözde Bedeloğlu (@GozdeBedeloglu) April 14, 2024
Halkın gazetesi #BirGün20Yaşında 20 yıldır tekelci medyaya karşı emekçi halkın sesi. https://t.co/IqjbJwCU3k— Candan Badem (@CandanBadem) April 14, 2024
Umudun, inadın, dayanışmanın ürünü BirGün 20 yaşında. İyi ki doğdu, iyi ki var. #BirGün20Yaşında— Doğuş Sarpkaya (@DSarpkaya) April 14, 2024
Seni bugüne taşıyanlara, okuruna sevgiler @BirGun_Gazetesi Nice yaşlara, halkınla birlikte… #BirGün20Yaşında https://t.co/KJWrcqY12l— Erdal Güney (@guneyerdal) April 14, 2024
Karanlığa karşı mücadelemizin sesi, öznesi #BirGün20Yaşında 🌈 pic.twitter.com/YtCqBejlwC— Sol Feminist Hareket (@SolFeminist) April 14, 2024
Okuru, yazarı, çizeri olmanın onuruyla BirGün Mutlaka… Patronsuz ama sahipsiz değil… Delikanlı BirGün 20 yaşında… #birgün20yaşında @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/hkJbhGVabm— Halis Dokgöz (@halisdokgoz2) April 14, 2024
Umudun, direnişin, özgürlüğün, cesaretin, mücadelenin, emeğin, halķın sesi; siyasi iktidarın bitmek bilmeyen baskısına, sayısını bilmediğimiz yargılamalara, cezalara, ekonomik kıskaçlara boyun eğmeyen, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen Gazete'miz #BirGün20Yaşında https://t.co/NktN6yeKrP— Damla Atalay ✊☮Ⓥ♀️🌱🐾✌ (@Av_DamlaAtalay) April 14, 2024
Baskı, zulüm her geçen gün büyüdü. Ama buna karşı eğilmeden, sermayeye teslim olmadan, doğrunun peşinden giden @BirGun_Gazetesi de büyüdü. Umut oldu, cesaret verdi, tarafı hep halktan yana, haktan yana oldu. İyi ki varsın, hep var ol— Deniz Tunç (@tuncdeniz62) April 14, 2024
#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/RtixhB31qx
20 yıldır bazen okuyarak bazen yazarak bir parçası olmaya çalıştım; çok mutluyum. Nice yaşlara BirGün. #BirGün20Yaşında https://t.co/BW75n1uSGL— Özgür Gürbüz (@ozzgurbuz) April 14, 2024
Ne mutlu BirGün emekçilerine… Ne mutlu gerçeğin peşinden koşan gazetecilere… Ne mutlu okuyucularına… Nice yıllara…#BirGün20Yaşında https://t.co/0eAyP5SGm4— Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) April 14, 2024
BirGün'le Marmara Hukuk'ta üniversite gazetesi ile ilk yolum kesişti.— Deniz Demirdöğen (@DenizDemirdogen) April 14, 2024
O günden bugüne ceketimin hep dış cebinde taşıdım.
Abone dağıtıcılığını, avukatlığını yaptığım gazetemin 20 yıllık serüveninde okuru olmaktan onur duyuyorum.@BirGun_Gazetesi#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/qfdV5bvbkK
Bol okura— Sibel Hürtaş (@Sibelhurtas) April 14, 2024
Güzel manşetlere
Nice yıllara #BirGün20Yaşında https://t.co/rkBUuHw5cU
Diğer gazeteler tabak çanak dağıtırken CHE Guevara Posteri dağıtıyordu, o günden bu güne 20 yıl, lisede elbise dolabımın iç kapağına asmıştım. Çok yaşa Halkın Gazetesi #BirGün20Yaşında https://t.co/g92jNTlXSt— İbrahim M Tataroğlu (@ibrahmtataroglu) April 14, 2024
Bu 20 yılın 14’ünde yazarıydım, şimdiyse; eskiden ve hep olduğu gibi okuru olarak desteğe devam. Nice delikanlı yaşlara BirGün. https://t.co/RPwHLwPcv4— Ümit Alan (@umitalan) April 14, 2024
Halkın haber alma hakkını her türlü baskıya karşı savunan, basın ilkelerinden asla taviz vermeyen, özgür basının en önemli temsilcilerinden; #BirGün20Yaşında. BirGün’ün hakikati arayan cesur emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/Yv0Hs5DhcV— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) April 14, 2024
BirGün, 20 yaşında: Patronsuz ama sahipsiz değil!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 14, 2024
İyi ki BirGün var!
Özgür ve özgün #BirGün20Yaşında @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/slMYNvzsO9
Patronsuz ama sahipsiz değil.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) April 14, 2024
Emekçilerin, öğrencilerin,kadınların,ezilenlerin, tüm ötekileştirilenlerin sesi Birgün Gazetesi 20. yaşında.
Toplumsal muhalefetin sesinin inatla kısılmaya çalışıldığı bu dönemde, iyi ki Birgün Gazetesi var, iyi ki tarafsız ve bağımsız gazetecilik… pic.twitter.com/hWLLLTaWLz
Çok yaşa Birgün! 20 yılda sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi oldun! https://t.co/QloSLFqH9t— Zafer Aydın (@zaferaydin63) April 14, 2024
Çok yaşa BirGün! https://t.co/MCztNXY5ho— umit (@umitbektas) April 14, 2024
20 yılı geride bırakan; özgür, bağımsız ve halkın gazetesi olmayı başaran @BirGun_Gazetesi kutluyor, başarılar diliyorum. Sesi bastırılmak istenen milyonların sesi olma mücadelesini bugüne kadar kararlılıkla sürdüren ve emek veren bütün #Birgün emekçilerini kutluyorum. pic.twitter.com/lK7EdWgEVH— Dr. Ali Haydar Fırat (@alihaydarfirat) April 14, 2024
O ilk yıl ve öncesinde Birgün'ün doğumunu kısaca anlattım. Üstüne kitap yazılsa olurdu. Ama gelin o gün elini taşın altına koyan ama şimdi aramızda olmayan dostları analım:— Cüneyt Akman (@cakman4) April 14, 2024
İbrahim Çeşmecioğlu, Reha Mağden, Nuh Köklü ve Aydın Engin...
Emeklerinizin çocuğu artık genç bir fidan. https://t.co/Ka3T1fVbyu
İyi ki BirGün var. Hep olsun! https://t.co/Y2aLtomSAP— Türey Köse (@koseturey) April 14, 2024
Halkın Gazetesi #BirGün 20 yaşında. https://t.co/HH2lCmeIz9— Timur Soykan (@timursoykan) April 14, 2024
ağustos 2013'te abbasağa forumunda başladı @BirGun_Gazetesi serüvenim. hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi, gezi ile birlikte fikir ve vicdan hürriyetimi birgün'de yazılarımla sürdürmek. her geçen sene bunu daha iyi anlıyorum. iyi ki varsın birgün🤞 https://t.co/3OD3WSSzAo— tugce madayanti şen Ⓥ (@madayantii) April 14, 2024
Eşitlik ve özgürlük yolunda nice zorlukların üstesinden gelerek halkın yanında mücadele edenlere selam olsun.— Dersim Gül (@dersimgul) April 14, 2024
Nice yılları olsun Birgün'ün, yolu açık olsun.. https://t.co/ZmWo9G5tJ4
Halkın gazetesi BirGün @BirGun_Gazetesi 20 yaşında.. İyi ki doğdun BirGün, omuz omuza nice 20 yıllara...https://t.co/4k7MhNIVeb— hakkı özdal (@hakki_ozdal) April 14, 2024
Bu 20 yıl boyunca -başlarda düzensiz, son 11 yılında düzenli- yazdım.— Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) April 14, 2024
İyi ki patronsuz böyle bir gazete var.
Sahiplerinin sermaye veya patronlar olmaması bir yana; kimsenin kimseye patronluk taslamadığı, herkesin özgürce yazdığı bir gazete BirGün.
Nice 20 yıllara.. pic.twitter.com/sXBCdmQBHz
İyi ki BirGün var. @BirGun_Gazetesi 20 yaşında… pic.twitter.com/AsPqrd2hXu— Ulaş Aydın (@UlasAydin) April 14, 2024
20 yıldır okuru ve yazarı olduğum @BirGun_Gazetesi 20 yaşında!— aziz çelik (@EmeginHalleri) April 14, 2024
Otoriter bir rejim altında 20 yıldır hakikatin peşinden koşmak, gazetecilik yapmak, emeği ve hukuku savunmak zor iş!
BirGün’ü 20 yıldır var eden gazetecilere, emekçilere, okurlara ve yazarlara alkışlar! https://t.co/CrKwFBYhNz
Birgün gazetesi 2. yaşındaydı tanıştığımda. O zaman "kentsel dönüşüm" projesi ile bir çok mahalle yıkıldı. Mahallede doğup büyüyenler yerlerinden edildi. O dönemde yerlerinden edilenlerin çocukları bugün derin bir yoksulluk içinde yaşıyorlar. Diyeceğim şu, o gün de bugün de… pic.twitter.com/7uXPAzdyab— Hacer Foggo (@hacerfoggo) April 14, 2024
Değerli kültür emekçisi arkadaşım Işıl Çalışkan'a ve Birgün ailesine çokca sevgiler. Hiç kolay bir iş değil verdikleri mücadele.— Tekin Deniz (@TekinDeniz_) April 14, 2024
İyi ki doğmuş, iyi ki bizleri ve hikâyemizi anlatmaya vesile olmuş.
Özgür basının olduğu yerde, özgür bir toplum vardır. Alışın, korkmayın! https://t.co/jF47qwyBHr
Binlerce insanın dayanışması ve emeği ile kurulan; demokrasi, özgürlükler, eşitlik ve adalet yolundan hiç sapmayan BirGün gazetesinin 20. yıl dönümünü kutluyorum. #BirGün20Yaşında https://t.co/FnFWD7Ejj0— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) April 14, 2024
Sahibi biziz, sahibi emekçilerdir. Birgün 20 yıldır emekçi halk için doğruları yazıyor. Birgün'ün 20 yılı emekçilerin AKP ye karşı mücadelesinin de tarihidir.#NiceyıllaraBirGün https://t.co/OmPYsZt7uY— İsmail Hakkı Tombul (@ismail_tombul) April 14, 2024
20 yaşında👏🎈@BirGun_Gazetesi doğduğunda onun ilerleyen yaşlarını görmeyi umut edenlerden biri de bendim. BirGün, genç, idealist, heyecanlı, naif ve dürüst karakterliydi bu yüzden kendisi de bizzat böyle bir gençlik yaşamış bizlerin yüzünü güldürmüştü. BirGün geçen 20 yıl ++ pic.twitter.com/wiOX8vUgp7— Buket Uzuner (@BuketUzuner) April 14, 2024
BirGün'ün yayın hayatındaki 20. yılı. BirGün, patronsuz ama sahipsiz değil. BirGün emekçilerine ve bu Yol'da yürüyenlere selam olsun! https://t.co/STFIIAvtZW— Can Serhat Halis (@CanSerhat_Halis) April 14, 2024
Düşününce bir parçası olalı, 11 sene oldu. O bir tarafa, nice 20 yıllara! https://t.co/MHPLXZjX36— Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) April 14, 2024