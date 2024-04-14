BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları

Gazetemiz BirGün'ün 20. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi. BirGün'ün medyadaki öneminin vurgulandığı mesajlarda, BirGün'ün asla sahipsiz olmayacağı ifade edildi.

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.

Gazetemizin 20. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Kutlama mesajlarında BirGün'ün medyadaki önemi vurgulandı.

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan isimler de BirGün'ün yeni yaşını kutladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ancak hukuksuz bir şekilde milletvekilliği düşürülen Can Atalay, "BirGün’ü kutluyor ve yolunun açık olmasını diliyorum. Zor koşullarda görevlerini yapan BirGün emekçilerini de ayrıca kutluyorum. Adanmış insanlar olmadan böylesi bir süreklilik ve ödünsüz bir yayın çizgisi oluşturulamazdı. Nice 20 yıllar diliyorum. Elbirliğiyle adaleti sağlayacağız, ülkemizi eşit ve özgür bir ülke yapacağız" dedi.

BirGün’ü kutluyor ve yolunun açık olmasını diliyorum.



Zor koşullarda görevlerini yapan BirGün emekçilerini de ayrıca kutluyorum. Adanmış insanlar olmadan böylesi bir süreklilik ve ödünsüz bir yayın çizgisi oluşturulamazdı.



Nice 20 yıllar diliyorum.



Elbirliğiyle adaleti… https://t.co/QN3mpgGLzK — can atalay (@CanAtalay1) April 14, 2024

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman ise, "Nice 20 yaşlara.." mesajını paylaştı.

Mücella Yapıcı da "İyi ki doğdun Birgün..." paylaşımını yaptı.

İyi ki doğdun Birgün...#BirGün20Yaşında — mücella yapıcı (@MucellaYapici) April 14, 2024

BirGün'ün 20. kuruluş yıldönümüne ilişkin kutlama mesajları şöyle:

20 yıl önce emekle diktiğimiz, inatla suladığımız ağacımız ülke topraklarına kök saldı. Sadece haber yapmıyor, gerçekleri eşip cesaretle gün yüzüne çıkarıyor. Güzel günlere gidecek yola pusula, umuda aşı oluyor. Çok yaşa.. #BirGün20Yaşında @BirGun_Gazetesi https://t.co/g1EptHHiBV — İlknur Başer (@ilknurbaser_) April 13, 2024

Gerçeğin peşinde, üniversite direnişlerinde, liselerde ve sesimizin yankısında BirGün her zaman yanımızda.



⭐️Gençlerin gazetesi, hepimizin sesi #BirGün20Yaşında pic.twitter.com/xH1PWArBg2 — SOL Genç (@solgencbilgi) April 14, 2024

Çalışanlarının boğuştuğu onca keyfi dava, @BirGun_Gazetesi -nin sömürülen ve dışlananlar gözünden meselelere baktığını, bilinçli kamuoyu uğraşı peşinde olduğunu, bu yönüyle çıkar odaklarını rahatsız ettiğini gösteriyor. #BirGün20Yaşında, kutluyor, daha nice başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/efuhuHoc7o — Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) April 14, 2024

özgürlüklerden, demokrasiden taviz verilmeyen, emekten yana, adil bir dünya mümkün.



o gün gelecek!

BirGün mutlaka ✌🏽



gazetemiz #BirGün20Yaşında https://t.co/v8ugXEQPnJ — Selin Nakıpoğlu (@selinnakipoglu) April 14, 2024

Medyanın, bırakın çoraklaşmayı hepten çamura döndüğü bu günlerde @BirGun_Gazetesi çok daha kıymetli. 20 yıldır bunun için çabalayan herkesi yürekten kutlarım. İyi ki varsınız.#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/42bwusIYN5 — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) April 14, 2024

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan #BirGün20Yaşında@BirGun_Gazetesi, onu yoktan var eden binlerce okurun desteği ve gazeteyi en zor şartlarda bile çıkarma iradesi gösteren Birgün çalışanları ile gerçekleri her koşul ve şartta dile getirmeye devam edecek!



Ekmek,… pic.twitter.com/qFzZ6IFCPo — Sevda Karaca (@sevdakaraca) April 14, 2024

Gerçeğin sesi, hakikatin yılmaz takipçisi #BirGün20Yaşında Nice tarihi manşetlere… İyi ki varsınız. https://t.co/uaTDmFXcwU — İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 14, 2024

Üç buçuk yıl boyunca bana okul olan, rehberlik eden, elinde büyüdüğüm BirGün şimdi 20 yaşında. Okuru bol, yolu açık olsun. ☀️ #BirGün20Yaşında @BirGun_Gazetesi — Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) April 14, 2024

Bütün bu kötülükler dünyasında sarılacağımız güzel ve iyi şeyler de var.



BirGün bunlardan biridir.



BirGün güzele ve iyiye sahip çıkan herkesin başarısıdır.



Güzeli ve iyiyi daha da büyütelim.



Her gün BirGün#BirGün20Yaşında https://t.co/ORGnmsTrVP — Alper Taş (@alper_tas) April 14, 2024

Hem okuru hem de çalışanı oldum. Bir ailenin ne kadar büyük olabileceğini BirGün’de gördüm. Yeni yaşı kutlu olsun 💐



#BirGün20Yaşında https://t.co/9JACNPWr22 — Burak Abatay (@abatayburak) April 14, 2024

"Patronsuz ama sahipsiz değil"

Onca zorluğa, davalara, siyasi baskıya, yokluğa, yoksulluğa rağmen sosyalist bir gazete bu ülkede 20 yıl kesintisiz yayınlanıyor ve etkili de oluyorsa, umut lafta kalmaz. Capcanlıdır, dipdiridir.



Nice yaşlara Birgün...#BirGün20Yaşında https://t.co/MJYktgmIJU — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) April 14, 2024

Patronsuz ama sahipsiz olmayan gazete, boyun eğmeyenlerin, gerçeğin peşinde mücadele edenlerin sesi BirGün 20 yaşında!#BirGün20Yaşında@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/giVaI5dnaf — Gamze ŞENGEL TAŞCIER (@gamzetascier) April 14, 2024

İşçi,çiftçi,emekli her sorunlu kesimin sesi ve yanında olan özgür basının okunan Gazetesi̇

#BirGün20Yaşında .Nice yıllara ermesini dilerim. pic.twitter.com/y4PZtY42yz — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) April 14, 2024

Nice yılları olsun

Bazen bir parçası olup yazmaktan mutlu olduğum yer

Gerçeği yazmanın yaşamsal olduğu zamanlarda fener oldular#Birgün20Yaşında https://t.co/92tjU3fVd3 — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) April 14, 2024

Demokrasi, özgürlük ve emek mücadelesinde her zaman halktan yana #Birgün20Yaşında!



Basın ve ifade özgürlüğünün hakim kılındığı; eşit ve adil bir Türkiye’de nice 20 yıllara..@BirGun_Gazetesi https://t.co/HwFZK5c62D — Utku Çakırözer (@utkucakirozer) April 14, 2024

20 onurlu yılı geride bırakan BirGün Gazetesi'nde emeği geçen herkese halkımız ve demokrasimiz adına yürekten teşekkür ederim.



Tüm baskı ve zorbalığa rağmen halkın haber alma hakkına sahip çıkan, demokrasimize yoldaşlık eden her bir emekçinizle nice 20 yıllara!#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/UJHn2gONi3 — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 14, 2024

BirGün gazetesinin yeni yaşını kutluyorum. 20 yıllık kolektif emeğin ürünü #BirgiGün, asla sahipsiz olmayacak. Nice yıllara... @BirGun_Gazetesi #BirGün20Yaşında pic.twitter.com/oyUV0hRB6d — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 14, 2024

dışarıdan içeriye umut taşıyabilmek, dost elini hissettirebilmek ne büyük mutluluk..✌️#BirGün20Yaşında nice yıllara https://t.co/ENyQIx6l2Q — Gözde Bedeloğlu (@GozdeBedeloglu) April 14, 2024

Halkın gazetesi #BirGün20Yaşında 20 yıldır tekelci medyaya karşı emekçi halkın sesi. https://t.co/IqjbJwCU3k — Candan Badem (@CandanBadem) April 14, 2024

Umudun, inadın, dayanışmanın ürünü BirGün 20 yaşında. İyi ki doğdu, iyi ki var. #BirGün20Yaşında — Doğuş Sarpkaya (@DSarpkaya) April 14, 2024

Okuru, yazarı, çizeri olmanın onuruyla BirGün Mutlaka… Patronsuz ama sahipsiz değil… Delikanlı BirGün 20 yaşında… #birgün20yaşında @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/hkJbhGVabm — Halis Dokgöz (@halisdokgoz2) April 14, 2024

Umudun, direnişin, özgürlüğün, cesaretin, mücadelenin, emeğin, halķın sesi; siyasi iktidarın bitmek bilmeyen baskısına, sayısını bilmediğimiz yargılamalara, cezalara, ekonomik kıskaçlara boyun eğmeyen, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen Gazete'miz #BirGün20Yaşında https://t.co/NktN6yeKrP — Damla Atalay ✊☮Ⓥ♀️🌱🐾✌ (@Av_DamlaAtalay) April 14, 2024

Baskı, zulüm her geçen gün büyüdü. Ama buna karşı eğilmeden, sermayeye teslim olmadan, doğrunun peşinden giden @BirGun_Gazetesi de büyüdü. Umut oldu, cesaret verdi, tarafı hep halktan yana, haktan yana oldu. İyi ki varsın, hep var ol

#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/RtixhB31qx — Deniz Tunç (@tuncdeniz62) April 14, 2024

20 yıldır bazen okuyarak bazen yazarak bir parçası olmaya çalıştım; çok mutluyum. Nice yaşlara BirGün. #BirGün20Yaşında https://t.co/BW75n1uSGL — Özgür Gürbüz (@ozzgurbuz) April 14, 2024

Ne mutlu BirGün emekçilerine… Ne mutlu gerçeğin peşinden koşan gazetecilere… Ne mutlu okuyucularına… Nice yıllara…#BirGün20Yaşında https://t.co/0eAyP5SGm4 — Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) April 14, 2024

BirGün'le Marmara Hukuk'ta üniversite gazetesi ile ilk yolum kesişti.



O günden bugüne ceketimin hep dış cebinde taşıdım.



Abone dağıtıcılığını, avukatlığını yaptığım gazetemin 20 yıllık serüveninde okuru olmaktan onur duyuyorum.@BirGun_Gazetesi#BirGün20Yaşında pic.twitter.com/qfdV5bvbkK — Deniz Demirdöğen (@DenizDemirdogen) April 14, 2024

Bol okura

Güzel manşetlere

Nice yıllara #BirGün20Yaşında https://t.co/rkBUuHw5cU — Sibel Hürtaş (@Sibelhurtas) April 14, 2024

Diğer gazeteler tabak çanak dağıtırken CHE Guevara Posteri dağıtıyordu, o günden bu güne 20 yıl, lisede elbise dolabımın iç kapağına asmıştım. Çok yaşa Halkın Gazetesi #BirGün20Yaşında https://t.co/g92jNTlXSt — İbrahim M Tataroğlu (@ibrahmtataroglu) April 14, 2024

Bu 20 yılın 14’ünde yazarıydım, şimdiyse; eskiden ve hep olduğu gibi okuru olarak desteğe devam. Nice delikanlı yaşlara BirGün. https://t.co/RPwHLwPcv4 — Ümit Alan (@umitalan) April 14, 2024

Halkın haber alma hakkını her türlü baskıya karşı savunan, basın ilkelerinden asla taviz vermeyen, özgür basının en önemli temsilcilerinden; #BirGün20Yaşında. BirGün’ün hakikati arayan cesur emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/Yv0Hs5DhcV — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) April 14, 2024

BirGün, 20 yaşında: Patronsuz ama sahipsiz değil!



İyi ki BirGün var!

Özgür ve özgün #BirGün20Yaşında @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/slMYNvzsO9 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 14, 2024

Patronsuz ama sahipsiz değil.



Emekçilerin, öğrencilerin,kadınların,ezilenlerin, tüm ötekileştirilenlerin sesi Birgün Gazetesi 20. yaşında.



Toplumsal muhalefetin sesinin inatla kısılmaya çalışıldığı bu dönemde, iyi ki Birgün Gazetesi var, iyi ki tarafsız ve bağımsız gazetecilik… pic.twitter.com/hWLLLTaWLz — Veli Ağbaba (@veliagbaba) April 14, 2024

Çok yaşa Birgün! 20 yılda sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi oldun! https://t.co/QloSLFqH9t — Zafer Aydın (@zaferaydin63) April 14, 2024

20 yılı geride bırakan; özgür, bağımsız ve halkın gazetesi olmayı başaran @BirGun_Gazetesi kutluyor, başarılar diliyorum. Sesi bastırılmak istenen milyonların sesi olma mücadelesini bugüne kadar kararlılıkla sürdüren ve emek veren bütün #Birgün emekçilerini kutluyorum. pic.twitter.com/lK7EdWgEVH — Dr. Ali Haydar Fırat (@alihaydarfirat) April 14, 2024

O ilk yıl ve öncesinde Birgün'ün doğumunu kısaca anlattım. Üstüne kitap yazılsa olurdu. Ama gelin o gün elini taşın altına koyan ama şimdi aramızda olmayan dostları analım:

İbrahim Çeşmecioğlu, Reha Mağden, Nuh Köklü ve Aydın Engin...

Emeklerinizin çocuğu artık genç bir fidan. https://t.co/Ka3T1fVbyu — Cüneyt Akman (@cakman4) April 14, 2024

İyi ki BirGün var. Hep olsun! https://t.co/Y2aLtomSAP — Türey Köse (@koseturey) April 14, 2024

ağustos 2013'te abbasağa forumunda başladı @BirGun_Gazetesi serüvenim. hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi, gezi ile birlikte fikir ve vicdan hürriyetimi birgün'de yazılarımla sürdürmek. her geçen sene bunu daha iyi anlıyorum. iyi ki varsın birgün🤞 https://t.co/3OD3WSSzAo — tugce madayanti şen Ⓥ (@madayantii) April 14, 2024

Eşitlik ve özgürlük yolunda nice zorlukların üstesinden gelerek halkın yanında mücadele edenlere selam olsun.

Nice yılları olsun Birgün'ün, yolu açık olsun.. https://t.co/ZmWo9G5tJ4 — Dersim Gül (@dersimgul) April 14, 2024

Halkın gazetesi BirGün @BirGun_Gazetesi 20 yaşında.. İyi ki doğdun BirGün, omuz omuza nice 20 yıllara...https://t.co/4k7MhNIVeb — hakkı özdal (@hakki_ozdal) April 14, 2024

Bu 20 yıl boyunca -başlarda düzensiz, son 11 yılında düzenli- yazdım.

İyi ki patronsuz böyle bir gazete var.



Sahiplerinin sermaye veya patronlar olmaması bir yana; kimsenin kimseye patronluk taslamadığı, herkesin özgürce yazdığı bir gazete BirGün.



Nice 20 yıllara.. pic.twitter.com/sXBCdmQBHz — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) April 14, 2024

20 yıldır okuru ve yazarı olduğum @BirGun_Gazetesi 20 yaşında!



Otoriter bir rejim altında 20 yıldır hakikatin peşinden koşmak, gazetecilik yapmak, emeği ve hukuku savunmak zor iş!



BirGün’ü 20 yıldır var eden gazetecilere, emekçilere, okurlara ve yazarlara alkışlar! https://t.co/CrKwFBYhNz — aziz çelik (@EmeginHalleri) April 14, 2024

Birgün gazetesi 2. yaşındaydı tanıştığımda. O zaman "kentsel dönüşüm" projesi ile bir çok mahalle yıkıldı. Mahallede doğup büyüyenler yerlerinden edildi. O dönemde yerlerinden edilenlerin çocukları bugün derin bir yoksulluk içinde yaşıyorlar. Diyeceğim şu, o gün de bugün de… pic.twitter.com/7uXPAzdyab — Hacer Foggo (@hacerfoggo) April 14, 2024

Değerli kültür emekçisi arkadaşım Işıl Çalışkan'a ve Birgün ailesine çokca sevgiler. Hiç kolay bir iş değil verdikleri mücadele.



İyi ki doğmuş, iyi ki bizleri ve hikâyemizi anlatmaya vesile olmuş.



Özgür basının olduğu yerde, özgür bir toplum vardır. Alışın, korkmayın! https://t.co/jF47qwyBHr — Tekin Deniz (@TekinDeniz_) April 14, 2024

Binlerce insanın dayanışması ve emeği ile kurulan; demokrasi, özgürlükler, eşitlik ve adalet yolundan hiç sapmayan BirGün gazetesinin 20. yıl dönümünü kutluyorum. #BirGün20Yaşında https://t.co/FnFWD7Ejj0 — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) April 14, 2024

Sahibi biziz, sahibi emekçilerdir. Birgün 20 yıldır emekçi halk için doğruları yazıyor. Birgün'ün 20 yılı emekçilerin AKP ye karşı mücadelesinin de tarihidir.#NiceyıllaraBirGün https://t.co/OmPYsZt7uY — İsmail Hakkı Tombul (@ismail_tombul) April 14, 2024

20 yaşında👏🎈@BirGun_Gazetesi doğduğunda onun ilerleyen yaşlarını görmeyi umut edenlerden biri de bendim. BirGün, genç, idealist, heyecanlı, naif ve dürüst karakterliydi bu yüzden kendisi de bizzat böyle bir gençlik yaşamış bizlerin yüzünü güldürmüştü. BirGün geçen 20 yıl ++ pic.twitter.com/wiOX8vUgp7 — Buket Uzuner (@BuketUzuner) April 14, 2024

BirGün'ün yayın hayatındaki 20. yılı. BirGün, patronsuz ama sahipsiz değil. BirGün emekçilerine ve bu Yol'da yürüyenlere selam olsun! https://t.co/STFIIAvtZW — Can Serhat Halis (@CanSerhat_Halis) April 14, 2024