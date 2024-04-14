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BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları

Gazetemiz BirGün'ün 20. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi. BirGün'ün medyadaki öneminin vurgulandığı mesajlarda, BirGün'ün asla sahipsiz olmayacağı ifade edildi.

Medya
  • 14.04.2024 18:01
  • Giriş: 14.04.2024 18:01
  • Güncelleme: 14.04.2024 18:43
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.

Gazetemizin 20. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Kutlama mesajlarında BirGün'ün medyadaki önemi vurgulandı.

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan isimler de BirGün'ün yeni yaşını kutladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ancak hukuksuz bir şekilde milletvekilliği düşürülen Can Atalay, "BirGün’ü kutluyor ve yolunun açık olmasını diliyorum. Zor koşullarda görevlerini yapan BirGün emekçilerini de ayrıca kutluyorum. Adanmış insanlar olmadan böylesi bir süreklilik ve ödünsüz bir yayın çizgisi oluşturulamazdı. Nice 20 yıllar diliyorum. Elbirliğiyle adaleti sağlayacağız, ülkemizi eşit ve özgür bir ülke yapacağız" dedi.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman ise, "Nice 20 yaşlara.." mesajını paylaştı.

Mücella Yapıcı da "İyi ki doğdun Birgün..." paylaşımını yaptı.

BirGün'ün 20. kuruluş yıldönümüne ilişkin kutlama mesajları şöyle:

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