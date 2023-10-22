BirGün'ün ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik sansüre CHP'den itiraz

CHP'li Mahmut Tanal, BirGün’ün ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik erişim engeli kararına itiraz etti. Tanal, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasını talep etti.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik sansüre CHP'den itiraz geldi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, haberlere İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engeli kararına itiraz etti.

CHP’li Tanal, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulmak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne iletilmek üzere Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu dilekçesinde, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasını, kararda yer alan URL’lerin eşirime açılmasını talep etti.

Tanal, söz konusu itiraz dilekçesinde şunları dile getirdi:



"İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/7691 Değişik İş sayılı erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı tarafımca 14/10/2023 tarihinde basın kanalıyla tebellüğ edilmiştir. Karar metni tarafımca incelenmiş olup kararın gerekçesinin …kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne dair aşağıdaki karar verilmiştir. ‘şeklinde açıklandığı görülmüştür. Öncelikle, kamuoyunda büyük infial ‘yaratan itiraza konu haberler bakımından erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı takdir edilmiş ise bunun için yeterli ve tatmin edici bir gerekçe açıklanmalıdır. Bilineceği üzere, erişimin engellenmesi kararları kamuya açık kararlar olmakla birlikte bu aleniyetin sebebi, verilen kararların bizzat kamuoyunu ilgilendirmesinden ileri gelmektedir.

RESMİ MAKAMLARA İHBAR NİTELİĞİ TAŞIYOR

Öte yandan haberlerin içeriği incelendiğinde, İstanbul Anadolu Adliyesi özelinde; rüşvete tevessül eden, vatandaşa ve memurlara zulmeden yargı mensuplarının olduğu, bu durumun kurula bildirildiği, alınan duyumlar kapsamında para karşılığı tahliye ve erişimin engellenmesi kararı veren hakimlerin olduğu, bu hususta Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HSK’ya şikayette bulunulduğu iddiaları yer almaktadır. İşbu iddiaların resmi makamlara ihbar niteliği taşıdığı, araştırılması gereken ciddi iddialara yer verildiği görülmektedir.

TOPLUMA CİDDİ ETKİLERİ OLAN İDDİALAR

Söz konusu haber bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haberin esas olarak kamuyu ilgilendiren güncel bir mesele hakkında olduğu, kimi adli soruşturmalardan hareket ederek devlet ve toplum hayatında ciddi etkileri olan bir iddianın kamuoyuna basın özgürlüğü kapsamında duyurulduğu görülmektedir. Bu sebeple, erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı verilen içeriklerin, basın özgürlüğü kapsamında kaldığı ve bir ihbar niteliği taşıdığı gözetilmeksizin gerekçesiz biçimde erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı verildiği görülmekle işbu kararın itirazımız sonucunda kaldırılması gerekmektedir."

Tanal, dilekçesinin devamında, "Halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Milletvekili olmam hasebiyle, basın özgürlüğünü kısıtlayan İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/7691 D. iş numaralı karara, tarafımca kamu adına ilgili sıfatıyla itiraz etme zorunluluğum hasıl olmuştur" değerlendirmesini yaptı.