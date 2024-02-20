BirGün'ün "Diyanet'ten gizli İskandinav gezisi" haberi Meclis gündeminde

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kalabalık bir kafile, İsveç, Norveç ve Danimarka ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, BirGün'ün gündeme getirdiği geziyi Meclis gündemine taşıyarak, "İskandinav ülkeleri gezisinin toplam maliyeti ne kadardır?" diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kalabalık bir kafilenin, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gittiği öğrenildi.

Tepki çekeceği gerekçesiyle saklandığı öne sürülen geziden fotoğraf dahi paylaşılmadı.

Gezi İsveç, Norveç ve Danimarka ülkelerine gerçekleştirildi. Gezilerin amacının, "Diyanet’e bağlı vakıfların genel kurullarına katılmak” olduğu bildirildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, BirGün'ün gündeme getirdiği geziyi Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Bayraktutan, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı gezileri vurgulu tasarruf tedbirlerine karşın kalabalık bir Diyanet heyetinin, İskandinav ülkelerini ziyaret ettiği ve tepki çekeceği gerekçesiyle heyette yer alan isimlere, 'Sosyal medyada paylaşım yapmayın' denildiği iddiaları ulusal basında gündem olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bayraktutan, önergesinde şunları söyledi: "Diyanet vakıflarının genel kurulları gerekçesiyle 8 Şubat’ta başlayan gezinin 13 Şubat’ta tamamlandığı, heyette yer alan isimlere yedi günlük harcırah ödendiği, uçak paraları, otel paraları ve günlük harcamaların Diyanet bütçesinden karşılandığı belirtilmektedir."

Bayraktutan, Cevdet Yılmaz'dan şu soruların yanıtını istedi:

"1- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İskandinav ülkeleri ziyaretine katılan heyette bulunan kişileri görevleriyle birlikte listeler misiniz?

2- İddialarda gezinin gerekçesi olarak belirtilen “Diyanet vakıflarının genel kurulları” ne zaman, nerede, hangi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir?

3- İddialara konu olan gezi resmi bir ziyaret ise; hangi gerekçe ile kamuoyundan saklanmıştır?

4- İskandinav Ülkeleri gezisinin toplam maliyeti ne kadardır? Detayları kamuoyuyla paylaşır mısınız?"