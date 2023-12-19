BirGün'ün haberi Meclis gündeminde: Yurtlarda 618 manevi rehber 52 psikolog

BirGün’ün KYK yurtlarındaki manevi rehber sayısının psikolog sayısını 11’e katladığını ortaya koyan haberi, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirildi. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, KYK yurtlarındaki 618 manevi rehbere karşın yalnızca 52 psikolog bulunduğunu belirterek, “Neden her bir yurda manevi danışman adı altında din görevlisi atadığınızı açıklayın” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda BirGün’ün, KYK yurtlarına yönelik haberi gündeme getirildi.

Bakanlığın bütçesinin, “Hayal dünyasında yaşayan iktidarın, gençlerin dünyasından uzak olduğunu” gösterdiğini kaydeden CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Bütçede genç istihdamının artırılmasına yönelik hiçbir şey yok” diye konuştu.

Türkiye’deki gençlerin en büyük sorunlarından birinin de uyuşturucu batağı olduğunu ifade eden CHP’li Bankoğlu, “Bağımlılık ile etkin mücadele edecek bir bütçe yok. Gençlerin yurtdışına gitmemesi için bir çaba olmadığı için dönüşü için de bir çaba yok” ifadelerini kullandı.

YURTLAR EZİYET MERKEZLERİ

Türkiye genelinde, “Market gibi açılan” üniversiteler ile toplam üniversite sayısının 208’e ulaştığını belirten Bankoğlu, şunları söyledi:

“KYK burs miktarını artırdınız ama 2003’te 147 dolar olan burs miktarı, 2023 yılında 70 dolara karşılık geliyor. Yurtlar can güvenliğinin, sıcak suyun bulunmadığı eziyet merkezleri adeta. Aydın’da Zeren öleli iki ay oldu, Urfa’da İzmir’de 45 dakika asansörde kalıp bayılan gençlerin, başına tavan düşen gençlerin haberleri geliyor her yerden. Siz zerre hicap duymadan mangal yaparken KYK yurdunda ne yemek yediğinin farkında mısınız?”