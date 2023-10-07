BirGün yazarı, akademisyen Uğur Kutay'ın eşi Dr. Beyza Çelenligil Kutay hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden BirGün yazarı, akademisyen Uğur Kutay'ın eşi Dr. Beyza Çelenligil Kutay hayatını kaybetti.

BirGün yazarı, akademisyen Uğur Kutay'ın eşi Dr. Beyza Çelenligil hayatını kaybetti.

Fransa’da sürgünde yaşayan Uğur Kutay, eşinin ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

"İyiler erken ölür" sözünü, bu sefer sevgili eşim Beyza doğruladı... 24 yıllık eşim ve yoldaşım, istisnasız tüm hastalarının gözbebeği, İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği'nin en aktif üyelerinden Beyza Kutay, 6 Ekim 2023 Cuma günü, 3,5 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü... "Bu adam peygamberimize hakaret etti!" diye şikayetçi olan birkaç cahil velet yüzünden sürgün yollarına düştüm, son günlerinde yanında olamadım... 14-23 Eylül arası, oğluyla kocasını son kez görmek üzere Paris'e gelmişti. O biliyordu bizi son kez göreceğini, biz bilmiyorduk..."

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan duyuruda ise, "Sevgili arkadaşlar, Uzun zamandır hastalığı ile mücadele eden, arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız, kıymetlimiz İstanbul Tabip Odasının sessiz kahramanlarından Dr. Beyza Çelenligil Kutay’ı bugün kaybettik. Sevgili Beyza ile vedalaşmak üzere 8 Ekim Pazar günü Saat 11.00’de Odamızın Cağaloğlu binası önünde buluşacağız. Odamızın önündeki veda töreni sonrasında gelmek isteyen arkadaşlarımızla birlikte hazır bekleyecek olan otobüs ile Zincirlikuyu mezarlığına geçecek ve öğle namazı sonrasında arkadaşımızı son yolculuğuna uğurlayacağız" ifadelerine yer verildi.