BirGün yazarı Zafer Arapkirli beraat etti: "Kız çocuklarının yaşam hakkını savundum"

BirGün yazarı ve KRT programcısı Zafer Arapkirli, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. “6 yaşında kız çocukları evlendirilebilir” diyen Nureddin Yıldız’ı eleştirdiği için yargılanan Arapkirli ikinci kez beraat etti. Arapkirli duruşmada, "Ben burada toplumun en dezavantajlı kesimi olan kız çocuklarının var olma ve yaşam haklarını savunuyorum" dedi. BirGün yöneticileri ve gazeteci meslektaşları, Arapkirli’yi mahkemede yalnız bırakmadı.

2018 yılında başlayan ve “6 yaşında kız çocukları evlendirilebilir” diyen Nureddin Yıldız’a hakaret iddiasıyla hakkında açılmış davanın beraatle sonuçlanmasına rağmen istinaftan dönmesi üzerine yeniden yargılanmaya başlayan BirGün yazarı Zafer Arapkirli, ikinci kez yargılamanın üçüncü duruşmasında yine hakim karşısına çıktı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma bugün saat 11.00’de başladı.

Arapkirli’ye BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu ile birlikte çok sayıda gazeteci ve avukat destek verdi. Sanatçı Melike Demirağ ve SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da Arapkirli’ye destek için adliye geldi.

"KIZ ÇOCUKLARININ YAŞAM HAKLARINI SAVUNUYORUM"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Arapkirli’nin beraatını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından beyanda bulunan Arapkirli, “Burada bir hakaret davası olduğunu kabul etmiyorum çünkü kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Ben burada toplumun en dezavantajlı kesimi olan kız çocuklarının var olma ve yaşam haklarını savunuyorum” dedi.

Arapkirli kendisinin de kız babası olduğunu belirterek, “Kız çocuklarının böyle bir ülkede yaşamasına karşı çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Müştekiyle kişisel bir husumetim yok. Şikayete konu tweeti bir gazeteci ve bir vatandaş olarak kız çocuklarına yaşatılan muameleyi eleştirmek için yazdım” ifadelerini kullandı.

Arapkirli’nin avukatları beraat talebini yineledi.

Kararını açıklayan mahkeme, “işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı” gerekçesiyle Arapkirli hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

LAİKLİK VURGUSU YAPMIŞTI

Bölge Adliye Mahkemesi’nin beraat kararını geri çevirme nedeni olarak gösterilen “hakarete konu tweet’in tarihinin ve davanın açılış tarihinin belirsizliği konularının bilirkişi tarafından incelenmesi” talebini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Arapkirli’nin avukatları İlknur Adiller ve Kemal Aytaç, buna yaptıkları itirazı ve mahkemenin beraat kararında ısrar etmesi yönündeki talebi son duruşmada dile getirmişlerdi.

KRT TV Programcısı ve BirGün Gazetesi yazarı Gazeteci Zafer Arapkirli davanın başından itibaren Çocuk ve kadın haklarını defalarca hatırlatarak, Anayasa’nın “laiklik” ilkesine atıfta bulunarak, yani toplumsal yaşamın dini kurallara bağlı olarak düzenlenmesine karşı çıkarak, özellikle de “Pedofili” suçunun teşviki anlamına gelecek müşteki görüşlerine tepki göstererek savunma yapmıştı.