BirGün yazarı Zafer Arapkirli'ye para cezası

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine yargılanan BirGün yazarı Zafer Arapkirli'ye 8 bin 857 lira para cezası verildi.

HABER MERKEZİ

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine yargılanan BirGün yazarı Zafer Arapkirli'ye kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla 8 bin 857 lira para cezası verildi.

Zafer Arapkirli, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Yeniçağ gazetesinin "7 bin kişi Jandarma sınavını böyle kazanmış.FETÖ'cüler deşifre edildi" haberini alıntılayarak "ŞİMDİ NE OLACAK? İçişleri Bakanı ve emrindeki Jandarma Genel Komutanı, bunu eleştirenlerle ilgili suç duyurusunda bulunup atarlı-giderli tweeet mi atacak? Biz mi yaptık sınavı? Biz mi aldık bunları?" ifadelerini kullanmıştı.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine yazarımız Zafer Arapkirli hakkında hakaret suçundan dava açılarak cezalandırılması istenmişti. Arapkirli'ye açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arapkirli, 442 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası 8 bin 857 para cezasına çevrildi.

'MÜCADELEYE DEVAM' VURGUSU

BirGün'e açıklama yapan Arapkirli, "Bugün biz yine adalete güvenimizin bir kez daha zedelendiği bir günden çıktık Ankara Adliyesinden. Edindiğimiz izlenim bize verilen cezanın işlemediğimiz bir suçun karşılığı bir ceza ve adeta önceden kararlaştırılmış bir hüküm olduğudur. Düşüncemizi ifade etmekten ve basın özgürlüğünden dolayı böylesine haksız bir cezaya çarptırıldık. Türkiye de bu ne ilk ne de son olacak. Zaten Anayasa'nın bile tanımadığı bir dönemden geçerken aslında bana verilen bu ceza başka meslektaşlarımın ve hukukçuların aldığı akıl almaz cezaların yanında sembolik kalıyor. Sonuçta bunların hepsi alt alta toplandığında hukukun ve adaletin tabutuna son çivilerin çakıldığının bir dönemden geçtiğimiz anlaşılıyor. Ancak bunlar bizlerin basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü ve demokrasi mücadelesinde yolumuzdan sapmamızı ya da mücadeleden geri dönmemizi asla getirmeyecek. Türkiye'de hukukun, adaletin, basın özgürlüğünün yeniden tecelli edeceği ve yeniden sağlanacağı günleri görene kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.