BirGün yazdı, çift maaş saltanatı sona erdi

BirGün’ün Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün bile çift maaşlı olduğunu ortaya çıkarmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Tokgöz’ün yıllardır süren çift maaş saltanatı sona erdi.

İsmail ARI



Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün çift maaş dönemi sona erdi. BirGün, 3 Ekim tarihinde “Danışmanları bile çift maaşlı” başlıklı haberiyle Şimşek’in basın danışmanı Tokgöz’ün de çift maaşlı olduğunu ortaya çıkardı.



Tokgöz basın danışmanlığı görevinin yanında bir de “Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” tarafından kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) yönetim kurulu üyesiydi. 3 Ağustos tarihinde bu göreve atanan gazetecilik bölümü mezunu Tokgöz’ün ekonomi eğitimi de bulunmadığı da öğrenilmişti. BirGün’ün ulaştığı Tokgöz ise çift maaş aldığı kabul ederek, “Bu (çift maaş) sadece benim şahsıma özel değil” demişti.

ARTIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEĞİL



Bu gelişmenin ardından da MKK’nin resmi internet sitesindeki “yönetim kurulu” bölümünde Sibel Tokgöz’ün isminin çıkarıldığı görüldü. Tokgöz’ün istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığı ise bilinmiyor.



Daha önce MKK’nin internet sitesinde fotoğrafı ile birlikte Sibel Tokgöz’ün yönetim kurulu üyesi olduğunun bilgisine yer verilerek tartışmalı özgeçmişi de paylaşılıyordu.



ENERJİDEN DENİZCİLİĞE BİRÇOK ŞİRKETE ATANDI



2008’de bakanlık basın danışmanlığına başlayan Tokgöz, bugüne kadar bu görevinin yanında kendi alanıyla hiçbir ilgisi olmayan elektrik üretiminden denizcilik işletmelerine kadar çok farklı kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Tokgöz, 2009-2013 döneminde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 2013-2015 döneminde Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş., 2015-2018 döneminde de Ziraat Teknoloji A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak atandığı için yıllarca çift maaşlar aldı.