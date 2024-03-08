BirGün’den çağrı: Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin!

Türkiye’de yaşanan şüpheli kadın cinayetleri gerçeğine dikkat çeken BirGün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel baskısıyla ülkedeki her kişi ve kuruma çağrı yapıyor: KADIN CİNAYETLERİNİN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN!

BirGün

Yalnızca 2023 yılında Türkiye’de 248 şüpheli kadın ölümü var.

Bu verilerdeki her sayı bir kadının hayattan koparılmasını ifade ediyor ve ne yazık ki her geçen gün bu sayılar artıyor.

Şüpheli kadın ölümleri detaylı biçimde araştırılmadıkça kadın cinayetlerinin üzeri örtülmeye devam edecek.

Gazetemiz BirGün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şüpheli kadın ölümleri gerçeğine dikkat çekerek “Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin” başlıklı bir kampanyaya imza atıyor.

Bugüne kadar yapılmış kadın cinayeti haberlerini tek bir gazete sayfası olarak tasarlayan BirGün, cansız bedenlerin üzerinin gazetelerle örtülmesinden yola çıkarak bir açık hava enstalasyonu hazırladı.

Basılan gazeteleri önce Kadıköy’deki Süreyya Operası’nın önündeki bir cansız mankenin üzerini örtmek için kullanan BirGün, sayfaların üzerinde belirgin biçimde yazan “KADIN CİNAYETLERİNİN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN” sloganını kullandı.

Dün sabah saatlerinde Süreyya Operası’nın önünde gerçekleştirilen bu çalışma sokaktan geçen insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Türkiye’de yaşanan şüpheli kadın cinayetleri gerçeğine bu enstalasyon yoluyla dikkat çeken BirGün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye geneli baskısının tamamında da bu tasarımı kullanarak ülkedeki her kişi ve kuruma da bir çağrı yapıyor:

KADIN CİNAYETLERİNİN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN!