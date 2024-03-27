BirGün’e dava açmıştı: AKP'li Mustafa Varank yine kaybetti

Önceki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BirGün’e açtığı davaları peş peşe kaybediyor. Varank, BirGün’e açtırdığı ceza ve 50 bin TL’lik tazminat davasını kaybetmesinden sonra 100 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetti

Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken milletvekili seçilerek Meclis’e giren AKP’li Mustafa Varank, BirGün’e açtığı bir davayı daha kaybetti.

AKP’li Varank, 2022 ve 2023 yıllarında kuzeni Sedat Varank’ın kamudan aldığı ihaleleri haberleştiren BirGün’ü dava yağmuruna tutmuştu.

Varank’ın dava açtığı haberler arasında28 Kasım 2022’de BirGün’ün “Kuzen sağ olsun” başlığıyla manşetten duyurduğu haber yer alıyordu.

Varank bu haber nedeniyle BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ile muhabir İsmail Arı’dan 100 bin TL tazminat talep etmişti. Dava açılan haberde kuzen Varank’ın Tuzla’daki deniz manzaralı araziyi alması ve bu araziden 4 milyar TL gelir elde edeceği ifade edilmişti.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi ise 16 Ocak 2024 tarihinde tazminat davasının reddine karar verdi.

PEŞ PEŞE KAYBEDİYOR

Varank, geçen kasım ayında da “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haber nedeniyle BirGün muhabiri İsmail Arı'ya açtırdığı ceza davasını kaybetmişti.

Ayrıca bir süre önce de kuzeni Sedat Varank’ın aldığı 208 milyon TL’lik ihaleyi haberleştiren gazetemize açtığı 50 bin TL’lik tazminat davasını kaybetmişti. Mahkeme, Varank’ın siyasetçi olduğunu ve eleştiri sınırlarının geniş olması gerektiğini belirtmişti.