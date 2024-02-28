BirGün’e ziyaret

BirGün / ANKARA

11. Genel Kurulu’nu geçtiğimiz günlerde yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) MYK üyeleri Sema Pınar ve Bahadır Berdicioğlu ,Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak ,Yapı Yol-Sen Başkanı Gültekin Narinli ve BES MYK üyesi Nigar Dinçer, BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi veren KESK ve bağlı sendikaların yöneticileri, basın özgürlüğüne yönelik saldırılara karşın basın emekçileri ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.