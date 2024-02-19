BirGün’ü dayanışma yaşatır

Haber Merkezi

Denizli’de TMMOB konferans salonunda BirGün gazetesi okurları söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. “Yazarlarımız Denizli’de okurlarıyla buluşuyoruz” başlığı ile gerçekleşen etkinliğe BirGünyazarı ve CHP eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile BirGün gazetesi Koordinatörü Yaşar Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, TMMOB, Eğitim Sen, ÇYDD, Veli-Der, Otizmliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Büyük Menderes İnisiyatifi, EMEP Denizli Büyükşehir Belediye Bşk. Adayı Özcan Göçer, TİP Denizli Büyükşehir Belediye Bşk. Adayı Yağmur Yalçın, SOL Parti ve DEM Parti temsilcileri katıldı.

ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ

Zeynep Altıok Akatlı, konuşmasında özgür basının ve örgütlü mücadelenin önemini vurguladı. Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı ve ülke gündeminde tarikatlardaki çocuk istismarını tartıştıran haberini örnek veren Altıok, “Soykan’ın ortaya çıkardığı sadece bir skandal değil, sistemin çözülüşüydü. Öğrenmekle kalmıyoruz. Öğrendikten sonra mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi. Yaşar Aydın ise "BirGün bir örgütlenme mücadelesidir. Bugünün siyaseti paradır, patrondur. İkisi de yok burada. Yıldızlar karması değil. Örgütlenme modeli. Herkes örgütlenmekten kaçarken biz örgütlenelim deriz.” ifadelerini kullandı.

BirGün’ün zorluklarla çıkarıldığını anlatarak herkese bulunduğu alanda örgütlü mücadeleyi büyütme çağrısında bulunan Aydın, Evrensel gazetesinin benzer biçimde zorluklara karşı mücadele ettiğini dile getirdi. Aydın, emek ve demokrasi mücadelesinde her iki gazetenin de önemli bir değer olduğunun altını çizerek okurlara dayanışma çağrısı yaptı.

SANSÜRE KARŞI DESTEK

Merkezefendi Belediye Başkanı ve adayı Şeniz Doğan, basının yaşadığı sıkıntıları dile getirirken iktidarın hak, hukuk, adalet tanımaz tavrı ve basına yönelik sansürüne dikkat çekti. Doğan "Bu konuda birbirimize destek olmamız gerekiyor. Tesislerimizde gazetelerimizin, dergilerimizin bulunması önemli.”

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Veli-Der Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bekci de söz alarak, dernek olarak etkinliklerinin basında yer bulunmasının önemli olduğunu belirterek özgür basınla dayanışmanın da elzem olduğunu dile getirdi.

TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca da mühendis ve mimarların emek ve demokrasi mücadelesindeki yerine ve bu mücadelenin basınla ilişkisine değinerek BirGün gazetesi ile dayanışmanın önemini vurguladı.

Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, kamu emekçilerinin mücadelesinde özgür basının, basın özgürlüğünün önemli olduğunu belirterek kamu emekçileri olarak özgür basınla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. Evrensel Gazetesi Denizli muhabiri de söz alarak, “Sabah ve Akşam gazeteleri aynı manşeti atan rakip gazeteler. Birgün ile Evrensel gazetesi aynı manşeti farklı pencereden, farklı ifadelerle manşetine taşıyan dost gazeteler. Bu gazetelerin okur dayanışmasıyla ayakta durduğunu biliyoruz. Okur dayanışması kadar gazetelerin ve gazetecilerin dayanışmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

EMEKÇİLERE ÇAĞRI

EMEP Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Özcan Göçer de enerji işçiliği ve sendikal mücadele döneminde Evrensel ve BirGün gibi sınırlı gazetelerde emekçilerin yer bulabildiğini söyleyerek aynı şekilde emekçilerin de bu gazetelere sahip çıkarak dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.