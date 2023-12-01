BirGün’ün 16 Kasım’da yayımlanan haberi 26 Temmuz tarihli dilekçe ile erişime engellendi

16 Kasım'da BirGün'de yayımlanan habere, 26 Temmuz tarihli dilekçe ile erişim engeli getirildi.

İsmail ARI

Mahkeme, BirGün’ün 16 Kasım’da yayımlanan haberi 26 Temmuz tarihli dilekçe ile erişime engelledi.

BirGün’ün 14 Ekim tarihinde “Vali yardımcısına taciz davası” başlığıyla yayımladığı haber dikkatleri çekti. Haberde, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkında “kadına cinsel tacizde bulunup tehdit ettiği” gerekçesiyle dava açıldığı belirtiliyordu.

Ancak haberin ardından Balcı, Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak BirGün’ün haberinin erişime engellenmesini talep etti. Mahkeme, “Haberde Balcı’nın yüzünün ve isminin açık bir şekilde yer aldığı bu sebeple kişilik haklarının ihlaline yol açtığı” gerekçesiyle erişim engeli talebini kabul etti.

Ardından BirGün bu gelişmeyi de 16 Kasım’da “Tacizden yargılanan Vali Yardımcısı, hakkındaki haberi erişime engelletti” başlığıyla haberleştirdi. Kırşehir’de yaşayan Balcı 30 Kasım’da yine Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu ve erişim engeli haberinin erişime engellenmesini talep etti.

Balcı’nın avukatı Ensar Turhan mahkemeye 26 Temmuz tarihli dilekçe sundu. Mahkeme, dilekçeye atıf yapıp “Vali Yardımcısı Balcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, böylelikle yayınlanan haber içeriklerinin başvuranın kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğunu” belirterek BirGün’ün haberi ile 32 haberin daha erişime engellenmesine karar verdi.

Mahkeme kararında “Vali Yardımcısı Balcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği” belirtilse de kısa süre önce mağdurun itirazıyla kapatılan soruşturma davaya dönüştü. Yani iddia edildiği gibi dosya kapatılmadı hatta Balcı yargılanıyor.