BirGün’ün 20’nci yılı Ankara’da kutlandı: “Gazetemiz uzun yıllar yaşayacak”

BirGün Gazetesi’nin 20’nci kuruluş yılı kutlamaları kapsamında siyasetçiler, kitle ve gazetecilik örgütü temsilcileri ile gazeteci ve yazarlar Ankara TAKSAV’da bir araya geldi. Etkinlikte konuşan BirGün Ankara Temsilcisi Gökdemir, “Cesur, genç ve ülkenin mutlu geleceğine inanan kadrosu ile BirGün, uzun yıllar yaşayacak” dedi.

BirGün/ANKARA

BirGün’ün 20’nci kuruluş yılı Ankara’da kutlandı. BirGün çalışanlarının yanı sıra siyasetçilerin, kitle örgütleri ve gazetecilik meslek örgütleri temsilcileri ile gazetecilerin ve yazarların da katıldığı kutlama, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta (TAKSAV) gerçekleştirildi.

Toplumsal muhalefetin sesi iddiasını sürdüren BirGün’ün kısıtlı kadroya rağmen büyük işler başardığını kaydeden BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Gökdemir, BirGün’ün toplumsal muhalefetin sesi olmayı sürdüreceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Gazetemiz genç, cesur ve ülkenin mutlu geleceğine inanan kısıtlı kadrosunun büyük özverisi ve okurlarımızın desteği ile her gün daha da iyiye gidiyor. Hiçbir ajandası olmadan yalnızca gazetecilik yapan, halkın haber alma hakkı için mücadele eden BirGün emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek, bizleri mutlu eden tüm dostlarımıza da destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum.

BİRGÜN EZİLENLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

BirGün’ün başardığı büyük işler karşısında bana birçok dostum, ‘Siz kaç kişilik bir kadrosunuz?’ diye soruyor. Dev bir kadrodan beklenilen işi kısıtlı kadroyla yapıyoruz. BirGün ezilenlerin, emekçilerin ve toplumsal muhalefetin sesi olmayı sürdürecek. BirGün, uzun yıllar yaşayacak.”