BirGün’ün haberi TBMM gündeminde: AKP mitingine cemaatini götürmeyen imamı neden sürdünüz?

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP mitingine cemaatini götürmediği için sürülen ve ceza verilen imam Yusuf Kılıç’ı Meclis gündemine taşıdı.

Haber Merkezi

AKP mitingine cemaatini götürmediği için sürülen ve ardından bir Diyanet yetkilisinin “Yalan söyletip özür videosu çektirmek” istediği imam Yusuf Kılıç Meclis gündeminde.

BirGün’ün 3 Mart “İmama yalan söyle demişler!” başlığıyla haberleştirdiği skandalın ardından TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“VİDEO ÇEKİP ÖZÜR DİLE” DEDİLER

“AKP İlçe Başkanlığı tarafından aranarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2023’teki İzmir Mitingine cemaati getirmesi bildirilen İmam Yusuf Kılıç’ın, bu ‘talimatı’ yerine getirmediği için sürüldüğü iddiası basına ve kamuoyuna yansımıştır” diyen Kadıgil şu ifadeleri kullandı:

“BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberinde yer alan bilgilere göre, mitinge cemaat toplamak talimatına uymayan İmam Kılıç cezalandırılmaktadır. Sürüldüğü camide tuvalet banyo yapmak ve imam odasında yatmak zorunda kalan Kılıç, aynı zamanda bir Diyanet yetkilisi tarafından aranarak ‘Video çekerek AKP yöneticileri tarafından aranmadığını söylemesi ve özür dilememesi’ durumunda ihraç edilmekle tehdit edilmiştir. Diyanet İşleri Bakanlığı’nın Kılıç’ın ‘Toplumun din görevlilerine karşı duyduğu güven ve saygınlık zedelenmesine neden olduğunu, tavrının iyi niyetli olmadığını’ öne sürerek hem ‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verdiği, hem de İzmir dışına sürdüğü haberde yer alan diğer bilgiler arasındadır.”

TEHDİT EDENLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

1-Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Nisan 2023 tarihindeki mitingi için AKP İlçe Başkanlığı tarafından imamların “cemaat toplamak” görevlendirmesiyle arandığı iddiası doğru mudur?

2-İmam Yusuf Kılıç’ın mitinge cemaatini götürmediği için sürüldüğü doğru mudur? İddia doğru değil ise İmam Kılıç’ın görev yerinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir?

3-Kılıç’a mitinge cemaati toplamadığı için kademe ilerleme durdurma cezası verildiği iddiası doğru mudur?

4-İmam Kılıç’ın dört ay boyunca Buca'da başka bir camiye zorunlu görevlendirme ile gönderildiği ve bu süre içinde imkanlar zor olduğu için cami tuvaletinde banyo yapmak zorunda kaldığı iddiası doğru mudur?

5-İmam Kılıç’ın bir video çekerek çıkan haberleri yalanlamaması durumunda ihraç edilmekle tehdit edildiği iddiası doğru mudur?

6-Kılıç, kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği kişilerle ilgili 3 Mayıs 2023 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda ismi geçen Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personellerle ilgili herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?